정이한 후보 "폭력에 굴하지 않겠다"…'음료수 테러' 이틀 만에 퇴원

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정이한 개혁신당 부산시장 예비후보

즉시 일정 복귀…이준석과 거제·서면 유세 참여

[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 정이한 개혁신당 부산시장 예비후보가 29일 오전 11시 치료를 마치고 병원에서 퇴원하며 공식 선거 운동 일정을 재개했다.

정 후보는 이날 퇴원 직후 부산 부산진구의 한 병원 앞에서 기자회견을 열고 "이번 일은 어떠한 이유로도 정당화될 수 없는 명백한 폭력"이라며 "우리 사회에서 이런 일이 다시는 반복돼선 안 된다"고 강조했다.

정이한 개혁신당 부산시장 예비후보. [사진=개혁신당]

이어 "정치는 갈등을 키우는 것이 아니라 풀어내는 과정이어야 한다"며 "폭력은 결코 해결책이 될 수 없고, 대화와 설득의 길로 나아가야 한다"고 말했다.

그러면서 "폭력에는 단호히 대응하되 국민의 목소리에는 더욱 낮은 자세로 귀 기울이겠다"고 강조했다.

정 후보는 이날 퇴원을 시작으로 곧바로 현장 일정에 복귀한다. 오후에는 이준석 개혁신당 대표와 함께 거제시장 유세 및 부산 서면 유세에 참여하며 본격적인 선거운동을 재개할 예정이다.

정 후보 측은 "어려운 상황 속에서도 정 후보는 국민과의 약속을 지키기 위해 현장으로 돌아가기로 결정했다"며 "앞으로도 흔들림 없이 선거운동을 이어갈 것"이라고 밝혔다.

앞서 정 후보는 지난 27일 아침 부산 금정구 세정타워 앞에서 아침인사 유세를 하다 교차로에서 대기 중이던 차량 운전자가 던진 음료수를 맞았다.

이를 피하려던 정 후보는 바닥에 쓰러져 머리를 부딪혔으며, 부산진구 소재 온종합병원으로 긴급 이송됐다. 의료진으로부터 뇌진탕 및 근좌상 진단을 받았으나 큰 후유증 없이 회복해 이날 퇴원했다.

allpass@newspim.com