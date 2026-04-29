채비, '현대차 전용' 전기차 충전 구독 상품 5월 출시

AI 핵심 요약beta
- 채비가 29일 현대차와 손잡고 신차 고객 전용 충전 구독 상품을 5월 출시했다.
- 2026년 신차 고객 대상 월 9900원 또는 1만9900원으로 연말까지 충전 네트워크 이용한다.
- 구독 고객은 크레딧 10% 할인과 채비워시 쿠폰 혜택을 받는다.
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[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 국내 전기차 급속 충전 인프라 운영사 채비가 현대자동차와 손잡고 현대차 신차 고객 전용 전기차 충전 구독 상품을 5월 출시한다.
2026년 신차 출고 고객을 대상으로 하는 이 상품은 월 9900원 또는 1만9900원의 구독료로 연말까지 채비의 초급속·급속 충전 네트워크를 이용할 수 있다. 충전 요금은 kWh당 299원이다.
구독 가입 고객은 채비 크레딧 구매 시 10% 할인(1 원 이상 구매 시)을 받으며, 복합충전문화공간 '채비스테이'의 프리미엄 손세차 서비스 '채비워시' 할인 쿠폰도 제공받는다. 가입은 채비 앱의 '마이페이지' 내 구독 상품 메뉴에서 가능하다.
국내 전기차 시장이 빠르게 성장하고 있다. 산업통상부에 따르면 3월 국내 신규 등록 자동차 16만4813대 중 전기차는 4만1232대로 침투율 25%를 기록했다. 전년 동월 1만8431대 대비 약 2.2배 증가한 수치다. 누적 전기차 판매량은 102만948대로 100만대를 넘어섰다.
채비스테이는 현재 서울 및 수도권 강남서초, 성수, 홍대, 둔촌, 신월, 마포성산, 안양평촌 등 7곳에서 운영 중이다. 채비는 약 1만면 규모의 급속 충전시설을 운영하고 있다.
y2kid@newspim.com