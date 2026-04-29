신한은행, 상반기 우수기업 실무자 초청 '수출입 아카데미' 개최

AI 핵심 요약beta
- 신한은행이 29일 본점에서 우수기업 실무자 초청 수출입 아카데미를 개최했다.
- 외국환 전문가들이 수출입 결제, 환리스크 관리, AI 변화 등을 강연했다.
- 대외 불확실성 속 환리스크 관심 높아 호응 얻고 교육 확대 밝혔다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 신한은행은 29일 서울시 중구 소재 신한은행 본점에서 2026년 상반기 우수기업 실무자 초청 '수출입 아카데미'를 개최했다고 밝혔다.
'수출입 아카데미'는 신한은행이 2007년부터 매년 상·하반기에 개최하는 대표적인 고객 연수 프로그램으로, 이번 아카데미에는 신한은행 소속 외국환·파생 분야 전문가들이 직접 강연자로 참여해 ▲수출입 결제 방법 ▲환리스크 관리방안 ▲AI 도입 확대에 따른 산업 환경 변화 전망 등 다양한 주제를 다뤘으며, 실제 업무에서 활용할 수 있는 사례를 함께 소개해 참석자들의 이해도를 높였다.
올해는 중동 지역 긴장과 환율 변동성 확대 등 대외 불확실성이 이어지면서 외환시장 대응과 환리스크 관리에 대한 참석자들의 관심이 높았다. 신한은행은 실제 기업 실무와 연계된 사례 중심 연수를 통해 참석자들로부터 좋은 호응을 얻었다.
신한은행 외환본부 관계자는 "수출입 아카데미는 고객사 실무자들이 외환 업무 역량을 높이고 시장 변화에 대응하는 데 실질적인 도움이 되는 프로그램"이라며 "앞으로도 고객이 필요로 하는 수출입 교육과 외환 지원 서비스를 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.
dedanhi@newspim.com