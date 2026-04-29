넥센타이어, 1분기 매출 8383억 '사상 최대'...유럽∙미국 시장 호조

주요 시장 판매 호조∙믹스 개선으로 1분기 실적 성장 지속

매출 전년비 8,7% 증가...영업이익 전년비 33% ↑ 542억

프리미엄 OE∙고인치 제품 확대 등 믹스 개선으로 수익성 개선

[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 넥센타이어(대표이사 김현석)는 29일 기업 설명회를 열고 1분기 매출액 8383억원, 영업이익 542억원을 기록했다고 밝혔다. 전년동기대비 매출은 8.7%, 영업이익은 33.1% 증가한 수치다.

이번 실적은 글로벌 수요 둔화와 지정학적 리스크 등 비우호적 경영환경 속에서도 달성한 사상 최대 분기 매출로, 주요 시장 중심의 견조한 성장세를 다시 한번 입증했다.

1분기 실적은 유럽과 미국 등 주요 시장에서의 판매 호조가 견인했다. 유럽 공장 2단계 생산 체계 안정화를 기반으로 기존 거래선의 수주 확대 및 신규 거래선 개발로 판매 물량이 증가했다. 또한, 완성차 시장 수요 둔화에도 불구하고 다변화된 신차용 타이어(OE, Original Equipment) 포트폴리오를 바탕으로 안정적 판매 증가를 이끌었다.

수익성 측면에서는 제품 믹스 개선과 비용 안정 효과가 반영됐다. 프리미엄 OE 및 스포츠유틸리티차량(SUV)·전기차용 등 고부가 제품 판매 비중이 확대됐으며, 고인치(18인치 이상) 제품 매출 비중도 40%를 달성했다. 또한 원재료 및 해상운임 등 원가 상승 압력을 최소화하는 등 경영 효율화 노력이 더해지며 전반적인 수익성이 개선됐다.

넥센타이어 중앙연구소 더넥센유니버시티(THE NEXEN univerCITY) [사진=넥센타이어]

넥센타이어는 실적 발표와 함께 경영 현황과 주요 전략도 함께 공개했다. 우선 지역별 맞춤형 신제품 출시를 통한 포트폴리오 확대하며 글로벌 시장 대응력을 강화하고 있다. 1분기 고성능 퍼포먼스 타이어인 '엔페라 스포츠'와 올웨더 타이어 '엔블루 포시즌 2'를 유럽과 미국 시장에 이어 국내 시장에 런칭해 프리미엄 수요를 공략하고 있다.

또한, 중남미∙아태 시장에는 고효율 여름용 타이어인 엔블루 S를 출시하고, 현지 유통사와 협업을 통한 리테일 경쟁력 강화에 집중하고 있다. 특히, 호주와 일본 등 주요 전략시장에서 높은 성장세를 이어가며 글로벌 판매 구조 다각화를 추진중이다.

2분기에도 대외 불확실성이 지속될 것으로 예상되는 가운데, 넥센타이어는 중장기 성장 기반 강화를 위한 노력을 이어갈 전망이다. 주요 판매 거점 내 물류창고(RDC) 확대를 통해 유통 경쟁력을 높이고, 지난해 국내 최초로 도입한 하이 다이나믹 드라이빙 시뮬레이터를 중심으로 인공지능(AI) 기반 가상 개발 프로세스를 고도화할 방침이다.

넥센타이어 관계자는 "불확실한 경영환경 속에서도 견조한 실적을 달성했다"라며 "시장 변화에 유연하게 대응하는 한편, 제품 경쟁력과 운영 효율을 지속적으로 강화해 내실있는 성장을 이어가겠다"라고 말했다.

y2kid@newspim.com