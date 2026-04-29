[패치노트] 신의 탑: 새로운 세계·오딘 발할라 라이징·쿠키런: 킹덤·몬길: STAR DIVE·아크 레이더스 外

[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 넷마블 '신의 탑: 새로운 세계'에서 출시 1000일을 기념한 특별 업데이트를 실시했다. 5월 13일까지 신규 가주급 캐릭터 최초 강림 소환, 출석 이벤트, 탭탭플러스 등을 통해 다양한 보상을 획득할 수 있다. 쿤 에드안의 스토리를 확인할 수 있는 '기억의 미궁' 이벤트도 열린다. 강림 소환 횟수에 따라 'SSR+ 탑의 만능 돌파석', 쿤 에드안 칭호 및 칭호 배경 등이 제공된다. 출시 1000일을 기념한 특별 이벤트도 진행한다. 이용자는 데일리 미션을 완료하면 다양한 보상을 획득할 수 있다. 논스톱 SSR+ 소환 이벤트, 돌림판 이벤트, 인기 캐릭터 투표 이벤트가 함께 진행된다. 게임 출시 이후 누적 결제액에 따라 명예 토큰을 지급한다. 이용자의 편의를 더욱 강화하기 위해 초반 플레이 동선과 상점도 전면 개편했다. 이용자 감사 의미를 담은 특별 쿠폰도 공개했다. 쿠폰 코드 'TOG1000DAYS'를 입력하면 '규격 외 등급 탑의 축복 잠재력 개방석' 1개를 획득할 수 있다. 해당 쿠폰은 5월 27일 업데이트 점검 전까지 사용할 수 있다.

'오딘 발할라 라이징'_보물 고블린 몬스터 추가 업데이트 [사진=카카오게임즈]

카카오게임즈는 '오딘: 발할라 라이징'에 '보물 고블린' 몬스터 업데이트를 진행했다. 필드 내 지역에서 출현하는 '보물 고블린' 몬스터 2종이 추가됐다. 이번 업데이트에서는 '공격대 파티 시스템'이 추가됐다. '공성전 입찰 방식이 기존 서버 단위 선착순 방식에서 '월드 단위 입찰 방식'으로 변경된다. 입찰 금액이 높은 길드에게 공격 월드 및 목표 선택 우선권을 부여하고, '공성전' 참여 기준을 보다 명확히 하는 동시에 진행 절차의 직관성을 높였다. 5월 27일까지 '5월은 가정의 달 기념! 특별 미션 이벤트'가 진행된다. 이용자는 인게임 미션 완료 시 '신성의 소환권' 11장을, 최종 6개 미션 완료 시 총 66장을 획득할 수 있다. 6월 3일까지 '5월은 가정의 달! 21일 출석 이벤트'를 통해 매일 접속 시 '신성의 소환권' 90장과 '가정의 달 카네이션' 등을 제공한다. '5월은 가정의 달! 교환 이벤트'도 함께 진행된다. 이용자는 필드 및 정예던전에서 획득한 '가정의 달 선물 풍선'을 다양한 인게임 아이템으로 교환할 수 있다. 2027년 3월 31일까지는 '오딘의 미션 시즌 IV'가 진행된다. 매일 열리는 미션 완료 시 300장 이상의 각종 소환권을 획득할 수 있다.

데브시스터즈의 '쿠키런: 킹덤'이 5인조 쿠키 아이돌 그룹 '바이츠(B!TES)'를 선보이는 업데이트를 진행한다. 그룹 바이츠는 쿠키런: 킹덤 속 인기 캐릭터인 흑당맛 쿠키, 모짜렐라맛 쿠키, 생토노레맛 쿠키, 슈가플라이맛 쿠키, 옥춘맛 쿠키의 쿠키 5종으로 구성된 가상의 아이돌 그룹이다. 화려한 영상미를 담은 뮤직비디오도 공개됐다. 바이츠의 '샤이니 패스' 음원과 뮤직비디오는 각종 음원 사이트 및 쿠키런: 킹덤 공식 유튜브 채널에서 감상할 수 있다. 이날 진행되는 쿠키런: 킹덤의 신규 업데이트에서는 바이츠의 데뷔 스토리를 확인할 수 있는 이벤트 채널 '아이돌, B!TES의 바삭바삭한 데뷔!'가 공개된다. 또한 데뷔곡 '샤이니 패스'에 맞춰 즐기는 미니 게임 '뚝딱툭딱 리듬공방'에서 콤보 횟수 최고 도달 30회를 달성하면 신규 아이싱 'B!TES 리더 세트'를 획득할 수 있다.

넷마블은 액션 RPG 신작 '몬길: STAR DIVE'에서 출시 후 첫 업데이트를 진행하고 신규 캐릭터 '미나'를 선보였다. '미나'는 폭발적인 화력을 지닌 불속성 5성 난투형 캐릭터다. 이번 업데이트를 기념해 이날부터 4주간 '미나' 이벤트 모집을 진행한다. '미나'의 숨겨진 이야기를 확인할 수 있는 특별 이벤트 '잔영을 거두는 불꽃'도 열린다. 이벤트 미션 수행 및 던전 클리어를 통해 획득한 재화는 프로필 장식 LIVE 배경 '미나: 소중한 선물' 등 다양한 보상으로 교환할 수 있다. 이 밖에도 몬스터링 특성 등급 필터 추가와 이벤트 스토리 스킵 기능을 포함한 다양한 편의성 개선이 함께 적용됐다.

넥슨의 PvPvE 익스트랙션 어드벤처 게임 '아크 레이더스'는 대규모 업데이트를 실시했다. 이번 '갈라진 물결'은 출시 이후 여섯 번째로 선보이는 무료 업데이트다. 신규 맵을 비롯해 새로운 환경 조건, 대형 '아크', 레이더 이벤트와 프로젝트 등 다양한 콘텐츠를 추가했다. PS5 Pro 이용자를 위한 그래픽 업그레이드도 함께 적용됐다. 5월 25일까지 진행되는 '마지막 피난처' 레이더 이벤트를 통해 게임 플레이 경험치와 맵에서 발견한 '작은 선박 모형' 아이템으로 '메릿'을 모아 '주니어 의상', '수문학자 배낭' 등 3 페이지 분량의 다양한 보상을 획득할 수 있다. 지진과 대기 변화를 감지하는 새장을 설치하는 레이더 프로젝트 '조류 경보'의 모든 단계를 완료 시 '새집 배낭 부착물'과 '부두장의 탐지기' 등을 얻을 수 있다. '원정 프로젝트'를 실시해 참여한 이용자들에게 영구 스킬 포인트를 추가로 지급한다. PS5 Pro 이용자를 대상으로는 신규 업스케일러 기능을 업데이트해 더 향상된 그래픽 환경을 지원한다.

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