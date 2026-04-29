네이버-크리테오, 광고 기술 통합 위한 협력 체결

AI 핵심 요약beta
- 네이버와 크리테오가 23일 광고 기술 통합 협력을 체결했다.
- AI 솔루션 '애드부스트'와 최적화 엔진 연동으로 쇼핑 광고를 개선한다.
- 오프사이트 광고 확대와 성과 측정 프레임워크를 공동 구축한다.
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[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 네이버와 글로벌 커머스 인텔리전스 플랫폼 크리테오가 광고 기술 통합을 위한 협력을 체결했다.
양사는 23일 경기도 성남시 네이버 사옥에서 협약식을 열고 오프사이트 광고 확장, 광고 성과 최적화, 기술 기반 마케팅 역량 강화를 중심으로 협력하기로 했다.
이번 협력을 통해 네이버의 AI 기반 광고 솔루션 '애드부스트'와 크리테오의 AI 최적화 엔진을 연동한다. 양사는 커머스 분야 특화 솔루션을 바탕으로 상품 구매 전환율을 높이는 쇼핑 광고를 개선할 계획이다.
또한 네이버 광고의 도달 범위를 외부 매체로 확대하는 '오프사이트' 광고를 활성화한다. 네이버의 광고 인프라와 크리테오의 미디어 네트워크를 연결해 광고주가 네이버 플랫폼을 넘어 잠재 고객에게까지 도달할 수 있도록 지원한다.
양사는 오프사이트 광고 성과를 데이터에 기반해 측정할 수 있는 프레임워크도 공동 구축한다. 이를 통해 광고주가 마케팅 캠페인 관련 주요 정보를 파악하고, 두 기업의 AI 기술 통합 지원이 가능해질 것으로 기대된다.
네이버 이종민 비즈니스 수익화 부문장은 "크리테오와의 협력은 광고 사업의 경쟁력을 강화하는 계기가 될 것"이라고 말했다. 크리테오 코리아 김도윤 대표는 "크리테오의 AI 기술과 글로벌 인프라를 네이버 광고 생태계와 결합해 쇼핑 이용자에게 관련성 높은 경험을 제공하고 마케터들의 타겟팅과 광고 성과 향상을 지원할 것"이라고 했다.
yuniya@newspim.com