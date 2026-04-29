모델솔루션, 미국 ArtCenter와 디자인 프로토타입 개발

AI 핵심 요약beta
- 모델솔루션이 29일 ArtCenter와 산학협력 프로젝트를 완료했다.
- ArtCenter 학생 디자인을 DJ Deck 등 3개 프로토타입으로 구현했다.
- 설계부터 양산까지 통합 솔루션을 제공하며 전시할 예정이다.
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[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 한국앤컴퍼니그룹 계열사 모델솔루션이 미국 디자인 교육기관 ArtCenter College of Design과 진행한 산학협력 프로젝트를 완료했다고 29일 밝혔다. 모델솔루션은 지난 23일 ArtCenter에서 열린 프레젠테이션을 통해 성과를 공개했다.
이번 협력은 ArtCenter 제품디자인과의 2026년 봄 학기 정규 수업 '3D 모델링 3' 과정과 연계했다. 학생들의 디자인 아이디어를 실제 제품 수준의 완성도를 갖춘 프로토타입으로 구현하는 데 중점을 뒀다.
모델솔루션은 프로젝트 과정에서 CAD 기반 설계 검토, 색상·재질·마감 구현, 제조 최적화 설계 기반 제조 검토 등을 지원했다. 디자인 콘셉트가 제품화 단계에서 실제로 구현되는 과정을 제시했다.
최종 선정된 결과물은 휴대용 DJ 컨트롤러 'DJ Deck', 자율주행 기반 쇼핑 카트 'Grocery Cart', 라스트마일 배송용 전기자전거 'E-Bike' 등 3개다. 각 프로토타입은 단순한 콘셉트 모형을 넘어 실제 제품 수준의 외관 품질을 갖췄다.
모델솔루션은 초기 아이디어와 콘셉트를 바탕으로 설계 검토, 엔지니어링, 시제품 제작, 금형, 양산까지 연계하는 통합 솔루션 방식을 적용했다. 기구설계, 회로설계, 소프트웨어 엔지니어링 등 제품 개발 전반의 서비스를 제공하며 워킹 프로토타입부터 양산까지 통합 개발·제조 체계를 구축하고 있다.
유형민 모델솔루션 대표이사는 "창의적인 아이디어가 실제 제품 수준의 결과물로 구현될 수 있음을 보여준 협업 사례"라며 "앞으로 아이디어 단계의 콘셉트를 개발-양산으로 연결하는 역량을 바탕으로 고객의 제품화 파트너 역할을 강화하겠다"고 말했다. 완성된 프로토타입은 5월부터 아트센터 메인 전시관에 전시될 예정이다.
y2kid@newspim.com