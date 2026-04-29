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1분기 中企 수출 298억달러 '역대 최대'…중동 전쟁에도 9.1%↑

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AI 핵심 요약

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  • 중소벤처기업부가 29일 2026년 1분기 중소기업 수출 298억달러를 발표했다.
  • 화장품과 반도체가 쌍끌이로 역대 최대 실적을 경신했다.
  • 온라인 수출이 3억달러 돌파하며 중국·홍콩 등 성장축 부상했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

화장품·반도체 '쌍끌이'…온라인 수출 첫 3억달러 돌파
자동차·중동향 수출 직격탄…석유·금 수출 역설적 수혜
중기부 "시장·제품 다변화…물류바우처 조기 집행" 계획

[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 올해 1분기 중소기업 수출이 298억달러(한화 약 43조9000억원)를 기록하며 역대 최대 실적을 경신했다.

중동 전쟁과 러시아 수입규제 등 대외 여건이 악화됐지만, 화장품·반도체 등이 동시에 호조를 보이며 1분기 중 가장 높은 증가율을 이끌어냈다. 온라인 수출도 사상 처음으로 분기 기준 3억달러를 돌파하면서 새로운 성장축으로 자리잡는 모습이다.

부산 남구 감만부두 등 부산항 일대에 수출입 컨테이너가 쌓여 있는 모습. [사진 = 뉴스핌DB]

◆ 중소기업 수출 사상 최대…온라인 3억달러 첫 돌파

중소벤처기업부는 29일 '2026년 1분기 중소기업 수출 동향'을 발표하고, 올해 1분기 중소기업 수출액이 전년 동기보다 9.1% 증가한 298억달러를 기록했다고 밝혔다.

연도별 1분기 수출액은 ▲2023년 268억달러(-9.6%) ▲2024년 268억달러(+0.1%) ▲2025년 273억달러(+1.7%) ▲2026년 298억달러(+9.1%)로, 올해 실적은 최근 4년간의 1분기 가운데 가장 큰 폭의 증가세다.

수출 기업 수도 늘었다. 1분기 수출 중소기업 수는 6만4706개사로 1년 전보다 2.7% 증가했고, 온라인 수출 중소기업 수도 2735개사로 14.4% 늘었다.

특히 온라인 수출액은 3억달러로 전년 동기 대비 38.2% 크게 증가하며 통계 집계 이후 분기 기준 처음으로 3억달러의 벽을 넘어섰다. 중소기업 전체 수출에서 온라인이 차지하는 비중도 지난해 0.81%에서 1.02%로 올라섰다.

전체 온라인 수출 중 중소기업 비중은 70.0%에 달해 중소기업이 온라인 수출 분야를 사실상 주도하고 있는 것으로 나타났다.

연도별 1분기 중소기업 수출액·증감률 [AI그래픽] 2026.04.29 rang@newspim.com

◆ 화장품·반도체 '쌍끌이'…자동차는 전쟁 직격탄

품목별로는 화장품과 반도체가 수출 증가를 주도했다. 화장품 수출은 1분기 21억8000만달러로, 전년 동기보다 21.3% 늘어 역대 1분기 최고 실적을 새로 썼다.

권역별로는 미국을 포함한 북미(4억6000만달러, +37.6%)와 유럽(5억달러, +43.7%)에서 두 자릿수 이상의 증가율을 보이며 K-뷰티의 선전이 이어졌다. 수출 중소기업 수도 6276개사로 전년 대비 9.3% 늘었으며, 신규 진입(+7.6%)과 유지 기업(+10.4%) 모두 역대 최대치를 기록했다.

온라인에서도 화장품이 성장세를 이끌었다. 1분기 온라인 화장품 수출은 2억달러로 전년 동기 대비 74.2% 급증했고, 미국(+60.8%)·중국(+91%)·영국(+282%)에서 수요가 크게 늘었다. 온라인 전체 수출에서 화장품 비중은 65.8%에 달했다.

반도체 수출도 호조를 보였다. 1분기 중소기업 반도체 수출은 11억3000만달러로 전년보다 55.6% 증가해 역대 1분기 최대 실적을 기록했다.

이 중 메모리 반도체는 4억5800만달러로 무려 264.8% 급증하며 전체 반도체 수출 내 비중이 전년 1분기 17.3%에서 40.6%로 크게 뛰었다. 시스템 반도체(4억6300만달러, +28.9%)와 함께 쌍두마차가 형성된 셈이다.

2026년 1분기 중소기업 상위 10대 품목별 수출액 [AI그래픽] 2026.04.29 rang@newspim.com

반도체 업황 호조와 주요국의 반도체 생산기지 투자 확대 덕분에 반도체 제조용장비도 역대 1분기 최대를 기록했다. 대만(+90.1%)과 싱가포르(+50.5%), 말레이시아(+56.5%) 등 주요 수출국이 두 자릿수 증가율을 보였다.

반면 자동차 수출은 6분기 만에 감소세로 돌아섰다. 올해 1분기 자동차 수출은 14억7000만달러로 전년 동기보다 15.2% 감소했다. 독립국가연합(CIS) 지역 수출이 22.0% 줄고, 중동 수출도 10.5% 감소하는 등 러시아의 수입차 세금 인상과 중동 전쟁에 따른 항로 영향이 겹친 결과다.

자동차부품 수출은 10억1000만달러로 전년 동기 대비 0.7% 감소하며 보합권에 머물렀다. 미국(+4.4%)과 일본(+8.4%) 향 수출이 소폭 늘었지만, 중국(-30.7%)·베트남(-18.7%)·우즈베키스탄(-16.0%) 등에서 수요가 줄었다. 지난해 4분기(-10.9%)부터 2분기 연속 마이너스를 유지 중이다.

다만 중동발 지정학 리스크가 모든 품목에 부정적으로 작용한 것은 아니다. 올해 1분기 석유제품 수출은 6억달러로 전년 동기보다 76.4% 급증해 역대 1분기 최대를 기록했다. 중동 전쟁으로 인한 유가 상승과 원유 수급 불안으로 호주(+1,904.1%)와 뉴질랜드(+252.1%) 등 주요 수출국에서 수요가 급증한 영향이다.

금·은·백금 수출 역시 7억3000만달러로 154.0% 증가해 역대 1분기 최고치를 경신했다. 지정학적 불확실성 확대로 안전자산 선호가 커지면서 홍콩(5억8000만달러, +147.5%)을 중심으로 7개월 연속 증가세가 이어졌다.

수출용 자동차 선적장 모습 [사진=현대차]

◆ 중국 1위 유지…홍콩·대만·인도 '신흥 성장축' 부상

국가별로 보면 중국이 48억8000만달러(+10.6%)로 여전히 최대 수출국 지위를 유지했다. 스마트폰 부품용 동박 등 구리 가공제품(3억달러, +65.8%)과 의류(1억5000만달러, +36.3%) 수출이 늘며 전체 수출 증가를 이끌었다.

2위 수출국인 미국은 44억7000만달러로 전년 동기보다 2.7% 감소했다. 화장품(4억1000만달러, +35.1%)과 자동차부품(2억9000만달러, +4.4%) 수출이 증가했지만, 전력용기기(2억6000만달러, -5.1%)와 기타 기계류 수출(1억1000만달러, -31.0%)이 기저효과로 줄면서 전체 수출은 소폭 감소했다.

반면 인도·대만·태국 등 신흥국과 생산기지 국가들은 역대급 성적을 냈다. ▲베트남(27억5000만달러, +9.7%) ▲홍콩(20억3000만달러, +86.3%) ▲대만(9억4000만달러, +29.4%) ▲인도(9억4000만달러, +23.6%) ▲태국(6억8000만달러, +4.4%) 등은 1분기 기준 최대 실적을 기록하거나 두 자릿수 증가율을 보였다.

2026년 1분기 중소기업 상위 10대 국가별 수출액 [AI그래픽] 2026.04.29 rang@newspim.com

특히 대만·홍콩은 반도체와 반도체 제조용장비, 계측기기 수출이 급증하며 글로벌 반도체 공급망의 핵심 거점으로 자리매김하는 모습이다. 인도 역시 제조업 육성 정책에 힘입어 금속공작기계와 계측제어기기, 석유제품 등 다수 품목에서 수출이 늘며 새로운 성장 시장으로 부상했다.

중동 수출은 12억8000만달러로 전년 동기보다 16.9% 감소해 최근 5년 1분기 평균(13억8000만달러)을 밑돌았다. 특히 중동 전쟁 발발 직후인 3월 한 달 중동 수출은 약 2억9000만달러로 전년 동기 대비 49.5% 급감했다. 다만 화장품·반도체 등 주력 수출 품목이 아시아 등 주력 시장에서 호조를 보이며 3월 전체 수출액은 최대 실적을 기록했다.

정부는 이번 실적을 두고 중동 전쟁 등 대외 악재 속에서도 선방했다는 평가를 내놨다. 앞으로 중소기업의 수출 제품 고도화 등을 지원하는 한편, 중동 전쟁 애로 해소를 위해 도입한 '물류바우처'를 신속 집행한다는 계획이다.

심재윤 중기부 글로벌성장정책관은 "중동 전쟁 등 큰 어려움에도 불구하고 아시아와 유럽 지역 수출이 증가하며 1분기 기준 역대 최대 실적을 기록했다"며 "급격한 무역환경 변화에 대응하기 위해 수출시장 다변화와 제품 다양화, 주력 수출제품 고도화를 추진할 필요가 있다. 추가경정예산으로 마련한 물류바우처 등을 신속히 집행하겠다"고 강조했다.

rang@newspim.com

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공정위 "쿠팡 '총수'는 김범석" [세종=뉴스핌] 김범주 기자 = 공정거래위원회가 쿠팡의 동일인, 이른바 총수를 쿠팡 법인에서 김범석 쿠팡Inc 의장으로 변경 지정했다. 쿠팡이 대기업집단으로 지정된 이후 법인을 동일인으로 봤던 공정위 판단이 5년 만에 뒤집힌 것이다. 김 의장이 동일인으로 지정된 데에는 동생 김유석씨가 부사장으로 재직하면서 4년간 쿠팡으로부터 받은 140억원 규모의 보수와 인센티브가 직접적인 영향을 미쳤다. 김 부사장이 주요 사업에 대해 구체적인 업무집행 방향에 영향력을 행사했다는 점도 공정위 판단의 근거가 됐다. 김범석 쿠팡 이사회 의장 [사진=로이터 뉴스핌] 공정위는 29일 이 같은 내용을 포함한 '2026년도 공시대상기업집단' 지정 결과를 공개했다. 다음 달 1일 자로 자산총액 5조원 이상인 공시대상기업집단은 102개, 소속회사는 3538개다. 전년보다 각각 10개, 237개 증가했다. 올해 가장 주목받은 기업은 쿠팡이다. 그동안 쿠팡은 공정거래법 시행령상 '법인 동일인 예외요건'을 충족한 것으로 인정돼 김 의장이 아닌 쿠팡 법인이 동일인으로 지정됐다. 사실상 기업집단을 지배하는 자연인이 있더라도 ▲자연인과 법인 중 누구를 동일인으로 지정하더라도 국내 계열회사 범위가 달라지지 않고 ▲자연인과 친족의 국내 계열회사 출자, 자금 대차, 채무보증 또는 경영 참여 등 사익편취 우려가 없는 경우 법인을 동일인으로 지정할 수 있는 제도다. 하지만 올해 지정 과정에서 이 같은 판단이 달라졌다. '기업집단을 지배하는 자연인의 친족이 국내 계열회사 경영에 참여하지 않아야 한다'는 요건을 충족하지 못했다는 취지다. 실제 김 부사장은 지난해에만 43만달러의 보수와 7만4401주의 양도제한 조건부 주식(RSU)을 받은 것으로 알려졌다. 2021년부터 4년간 쿠팡으로부터 받은 보수와 인센티브는 140억원 규모로 전해졌다. 공정위는 김 부사장이 주요 계열사 대표이사와 유사한 최상위 등급에 해당하고, 연간 보수와 처우도 등기임원에 준하는 수준이라고 봤다. 또 김 부사장이 물류·배송 정책 관련 정기·수시 회의를 수백 차례 주재하고, 쿠팡로지스틱스(CLS) 대표이사 등을 불러 주간 업무실적을 점검하거나 물량 확대, 배송 정책 변경 등 개선안을 논의한 사실도 확인했다. 주요 사업의 구체적 업무집행 방향에 사실상 영향력을 행사했다는 판단이다. 이번 결정으로 쿠팡은 앞으로 김 의장을 기준으로 동일인 관련자와 특수관계인 범위가 정해진다. 공시대상기업집단 소속회사는 대규모 내부거래 의결·공시, 비상장회사 중요사항 공시, 기업집단 현황 공시 의무를 부담한다. 특수관계인에 대한 부당한 이익제공 금지 규제도 적용받는다. 상호출자제한기업집단에 해당하면 상호출자 금지, 순환출자 금지, 채무보증 제한, 금융·보험사 의결권 제한도 추가로 적용된다. 공정위 관계자는 "이번 지정 결과를 바탕으로 지정된 집단에 대해 고도화된 분석을 통한 정보를 순차적으로 공개해 시장참여자에게 유용한 정보를 제공할 계획"이라고 말했다. 한편 쿠팡 측은 공정위 판단에 대한 행정소송을 예고했다. 쿠팡 관계자는 "김 의장의 동생은 공정거래법상 임원(대표이사·이사·감사·지배인 등)이 아니며 한국 계열사에 지분을 보유하고 있지 않다"며 "행정소송을 통해 성실히 소명할 것"이라고 말했다. wideopen@newspim.com 2026-04-29 12:00
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4년제 대학 평균 등록금 727만원 [서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 교육부와 한국대학교육협의회는 2026년 4월 대학정보공시 분석 결과, 4년제 일반·교육대학의 연간 1인당 평균 등록금이 727만300원으로 전년보다 14만7100원 올랐다고 29일 밝혔다. 올해 대학정보공시 대상은 총 403개 대학이다. 교육부는 이 가운데 4년제 일반·교육대학 192개교와 전문대학 125개교를 대상으로 등록금 현황을 분석했다. 사이버대학, 폴리텍대학, 대학원대학 등 86개교는 분석 대상에서 제외됐다. 2026년 대학 평균 등록금 현황. (명령어: 기자가 관련 내용을 입력한 후 기사용 인포그래픽 제작을 주문했음). [일러스트=퍼플렉시티] 4년제 일반·교육대학 192개교 중 130개교가 2026학년도 등록금을 인상했다. 전체의 67.7%에 해당한다. 나머지 62개교, 32.3%는 등록금을 동결했다. 4년제 일반·교육대학의 연간 1인당 평균 등록금은 727만300원으로 집계됐다. 지난해 712만3100원보다 14만7100원 올라 2.1% 상승했다. 설립 유형별로는 사립대 평균 등록금이 823만1500원으로 국·공립대 425만원의 약 1.9배 수준이었다. 사립대 등록금은 전년보다 22만7500원 올라 2.8% 상승했고, 국·공립대는 1만2200원 올라 0.3% 상승하는 데 그쳤다. 소재지별 격차도 나타났다. 수도권 대학의 평균 등록금은 827만원으로, 비수도권 대학 661만9600원보다 165만400원 높았다. 전년 대비 상승률은 수도권이 2.7%, 비수도권이 1.6%였다. 계열별로는 의학계열 등록금이 가장 높았다. 4년제 일반·교육대학의 계열별 평균 등록금은 의학 1032만5900원, 예체능 833만8100원, 공학 767만7400원, 자연과학 732만3300원, 인문사회 643만3700원 순이었다. 전문대학 등록금도 올랐다. 전문대학 125개교 가운데 102개교가 2026학년도 등록금을 인상했고 23개교는 동결했다. 등록금을 올린 전문대학은 전체의 81.6%로, 4년제 일반·교육대학보다 인상 비율이 높았다. 전문대학의 연간 1인당 평균 등록금은 665만3100원으로 전년 647만8700원보다 17만4400원 올랐다. 상승률은 2.7%다. 전문대학도 사립과 공립 간 차이가 컸다. 사립 전문대 평균 등록금은 668만6600원으로 전년보다 17만5700원 올랐다. 반면 공립 전문대는 223만1200원으로 전년보다 4700원 낮아졌다. 소재지별로는 수도권 전문대학 평균 등록금이 708만1900원, 비수도권은 628만7800원으로 집계됐다. 두 권역 모두 전년보다 2.7% 상승했다. 전문대학 계열별 평균 등록금은 예체능 722만9300원, 공학 678만8600원, 자연과학 671만8700원, 인문사회 592만4200원 순이었다. 대학별 세부 공시자료는 이날 12시부터 대학알리미 누리집에 공개된다. 이번 4월 공시에는 등록금 현황, 등록금 납부제도 현황, 등록금 산정 근거, 대학의 사회봉사 역량 등 4개 세부항목이 포함됐다. jane94@newspim.com 2026-04-29 12:00

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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