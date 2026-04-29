1분기 中企 수출 298억달러 '역대 최대'…중동 전쟁에도 9.1%↑

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화장품·반도체 '쌍끌이'…온라인 수출 첫 3억달러 돌파

자동차·중동향 수출 직격탄…석유·금 수출 역설적 수혜

중기부 "시장·제품 다변화…물류바우처 조기 집행" 계획

[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 올해 1분기 중소기업 수출이 298억달러(한화 약 43조9000억원)를 기록하며 역대 최대 실적을 경신했다.

중동 전쟁과 러시아 수입규제 등 대외 여건이 악화됐지만, 화장품·반도체 등이 동시에 호조를 보이며 1분기 중 가장 높은 증가율을 이끌어냈다. 온라인 수출도 사상 처음으로 분기 기준 3억달러를 돌파하면서 새로운 성장축으로 자리잡는 모습이다.

부산 남구 감만부두 등 부산항 일대에 수출입 컨테이너가 쌓여 있는 모습. [사진 = 뉴스핌DB]

◆ 중소기업 수출 사상 최대…온라인 3억달러 첫 돌파

중소벤처기업부는 29일 '2026년 1분기 중소기업 수출 동향'을 발표하고, 올해 1분기 중소기업 수출액이 전년 동기보다 9.1% 증가한 298억달러를 기록했다고 밝혔다.

연도별 1분기 수출액은 ▲2023년 268억달러(-9.6%) ▲2024년 268억달러(+0.1%) ▲2025년 273억달러(+1.7%) ▲2026년 298억달러(+9.1%)로, 올해 실적은 최근 4년간의 1분기 가운데 가장 큰 폭의 증가세다.

수출 기업 수도 늘었다. 1분기 수출 중소기업 수는 6만4706개사로 1년 전보다 2.7% 증가했고, 온라인 수출 중소기업 수도 2735개사로 14.4% 늘었다.

특히 온라인 수출액은 3억달러로 전년 동기 대비 38.2% 크게 증가하며 통계 집계 이후 분기 기준 처음으로 3억달러의 벽을 넘어섰다. 중소기업 전체 수출에서 온라인이 차지하는 비중도 지난해 0.81%에서 1.02%로 올라섰다.

전체 온라인 수출 중 중소기업 비중은 70.0%에 달해 중소기업이 온라인 수출 분야를 사실상 주도하고 있는 것으로 나타났다.

연도별 1분기 중소기업 수출액·증감률 [AI그래픽] 2026.04.29 rang@newspim.com

◆ 화장품·반도체 '쌍끌이'…자동차는 전쟁 직격탄

품목별로는 화장품과 반도체가 수출 증가를 주도했다. 화장품 수출은 1분기 21억8000만달러로, 전년 동기보다 21.3% 늘어 역대 1분기 최고 실적을 새로 썼다.

권역별로는 미국을 포함한 북미(4억6000만달러, +37.6%)와 유럽(5억달러, +43.7%)에서 두 자릿수 이상의 증가율을 보이며 K-뷰티의 선전이 이어졌다. 수출 중소기업 수도 6276개사로 전년 대비 9.3% 늘었으며, 신규 진입(+7.6%)과 유지 기업(+10.4%) 모두 역대 최대치를 기록했다.

온라인에서도 화장품이 성장세를 이끌었다. 1분기 온라인 화장품 수출은 2억달러로 전년 동기 대비 74.2% 급증했고, 미국(+60.8%)·중국(+91%)·영국(+282%)에서 수요가 크게 늘었다. 온라인 전체 수출에서 화장품 비중은 65.8%에 달했다.

반도체 수출도 호조를 보였다. 1분기 중소기업 반도체 수출은 11억3000만달러로 전년보다 55.6% 증가해 역대 1분기 최대 실적을 기록했다.

이 중 메모리 반도체는 4억5800만달러로 무려 264.8% 급증하며 전체 반도체 수출 내 비중이 전년 1분기 17.3%에서 40.6%로 크게 뛰었다. 시스템 반도체(4억6300만달러, +28.9%)와 함께 쌍두마차가 형성된 셈이다.

2026년 1분기 중소기업 상위 10대 품목별 수출액 [AI그래픽] 2026.04.29 rang@newspim.com

반도체 업황 호조와 주요국의 반도체 생산기지 투자 확대 덕분에 반도체 제조용장비도 역대 1분기 최대를 기록했다. 대만(+90.1%)과 싱가포르(+50.5%), 말레이시아(+56.5%) 등 주요 수출국이 두 자릿수 증가율을 보였다.

반면 자동차 수출은 6분기 만에 감소세로 돌아섰다. 올해 1분기 자동차 수출은 14억7000만달러로 전년 동기보다 15.2% 감소했다. 독립국가연합(CIS) 지역 수출이 22.0% 줄고, 중동 수출도 10.5% 감소하는 등 러시아의 수입차 세금 인상과 중동 전쟁에 따른 항로 영향이 겹친 결과다.

자동차부품 수출은 10억1000만달러로 전년 동기 대비 0.7% 감소하며 보합권에 머물렀다. 미국(+4.4%)과 일본(+8.4%) 향 수출이 소폭 늘었지만, 중국(-30.7%)·베트남(-18.7%)·우즈베키스탄(-16.0%) 등에서 수요가 줄었다. 지난해 4분기(-10.9%)부터 2분기 연속 마이너스를 유지 중이다.

다만 중동발 지정학 리스크가 모든 품목에 부정적으로 작용한 것은 아니다. 올해 1분기 석유제품 수출은 6억달러로 전년 동기보다 76.4% 급증해 역대 1분기 최대를 기록했다. 중동 전쟁으로 인한 유가 상승과 원유 수급 불안으로 호주(+1,904.1%)와 뉴질랜드(+252.1%) 등 주요 수출국에서 수요가 급증한 영향이다.

금·은·백금 수출 역시 7억3000만달러로 154.0% 증가해 역대 1분기 최고치를 경신했다. 지정학적 불확실성 확대로 안전자산 선호가 커지면서 홍콩(5억8000만달러, +147.5%)을 중심으로 7개월 연속 증가세가 이어졌다.

수출용 자동차 선적장 모습 [사진=현대차]

◆ 중국 1위 유지…홍콩·대만·인도 '신흥 성장축' 부상

국가별로 보면 중국이 48억8000만달러(+10.6%)로 여전히 최대 수출국 지위를 유지했다. 스마트폰 부품용 동박 등 구리 가공제품(3억달러, +65.8%)과 의류(1억5000만달러, +36.3%) 수출이 늘며 전체 수출 증가를 이끌었다.

2위 수출국인 미국은 44억7000만달러로 전년 동기보다 2.7% 감소했다. 화장품(4억1000만달러, +35.1%)과 자동차부품(2억9000만달러, +4.4%) 수출이 증가했지만, 전력용기기(2억6000만달러, -5.1%)와 기타 기계류 수출(1억1000만달러, -31.0%)이 기저효과로 줄면서 전체 수출은 소폭 감소했다.

반면 인도·대만·태국 등 신흥국과 생산기지 국가들은 역대급 성적을 냈다. ▲베트남(27억5000만달러, +9.7%) ▲홍콩(20억3000만달러, +86.3%) ▲대만(9억4000만달러, +29.4%) ▲인도(9억4000만달러, +23.6%) ▲태국(6억8000만달러, +4.4%) 등은 1분기 기준 최대 실적을 기록하거나 두 자릿수 증가율을 보였다.

2026년 1분기 중소기업 상위 10대 국가별 수출액 [AI그래픽] 2026.04.29 rang@newspim.com

특히 대만·홍콩은 반도체와 반도체 제조용장비, 계측기기 수출이 급증하며 글로벌 반도체 공급망의 핵심 거점으로 자리매김하는 모습이다. 인도 역시 제조업 육성 정책에 힘입어 금속공작기계와 계측제어기기, 석유제품 등 다수 품목에서 수출이 늘며 새로운 성장 시장으로 부상했다.

중동 수출은 12억8000만달러로 전년 동기보다 16.9% 감소해 최근 5년 1분기 평균(13억8000만달러)을 밑돌았다. 특히 중동 전쟁 발발 직후인 3월 한 달 중동 수출은 약 2억9000만달러로 전년 동기 대비 49.5% 급감했다. 다만 화장품·반도체 등 주력 수출 품목이 아시아 등 주력 시장에서 호조를 보이며 3월 전체 수출액은 최대 실적을 기록했다.

정부는 이번 실적을 두고 중동 전쟁 등 대외 악재 속에서도 선방했다는 평가를 내놨다. 앞으로 중소기업의 수출 제품 고도화 등을 지원하는 한편, 중동 전쟁 애로 해소를 위해 도입한 '물류바우처'를 신속 집행한다는 계획이다.

심재윤 중기부 글로벌성장정책관은 "중동 전쟁 등 큰 어려움에도 불구하고 아시아와 유럽 지역 수출이 증가하며 1분기 기준 역대 최대 실적을 기록했다"며 "급격한 무역환경 변화에 대응하기 위해 수출시장 다변화와 제품 다양화, 주력 수출제품 고도화를 추진할 필요가 있다. 추가경정예산으로 마련한 물류바우처 등을 신속히 집행하겠다"고 강조했다.

rang@newspim.com