NH-Amundi자산운용, 총 운용자산 100조원 돌파

AI 핵심 요약beta
- NH-Amundi자산운용이 29일 총 운용자산 100조원을 돌파했다.
- 주식형 펀드가 11조에서 31조로 2.9배 증가하며 채권형을 앞질렀다.
- ETF와 퇴직연금도 각각 3.8배, 2배 이상 성장했다.
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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = NH-Amundi자산운용이 총 운용자산 100조원을 돌파했다.
29일 NH-Amundi자산운용은 지난 24일 기준 운용자산이 100조2328억원으로 집계됐다고 밝혔다. 1년 전인 지난해 4월 15일 70조원 규모에서 약 30조원 증가한 수치다.
구체적으로 주식형 펀드의 성장이 두드러졌다. 주식형 펀드 순자산은 11조376억원에서 31조6662억원으로 1년 만에 2.9배 늘었다. 국내 주식형 대표 펀드인 'NH-Amundi 필승 코리아 펀드'는 3163억원에서 2조3218억원으로 약 7.3배 증가했고, 글로벌 주식형 대표 펀드인 'NH-Amundi 글로벌 우주항공 펀드'는 1519억원에서 7641억원으로 5배 이상 성장했다. 국내외 주식시장 강세 국면에서 우수한 운용 성과를 바탕으로 대규모 고객 자금이 유입되면서 주식형 자산 규모가 채권형을 넘어섰다.
채권형 펀드는 25조7574억원에서 29조8861억원으로 약 4조원 증가했다. 회사의 전통적 강점이었던 채권형 펀드는 견조한 성장세를 이어갔으나 주식형 펀드에 규모 면에서 역전됐다.
상장지수펀드(ETF)도 가파른 성장을 기록했다. ETF 전체 순자산은 지난해 4월 1조6370억원에서 이달 27일 기준 6조2417억원으로 약 3.8배 증가했다. 대표 상품인 'HANARO Fn K-반도체 ETF'는 2014억원에서 2조4252억원으로 약 12배 증가했고 'HANARO 원자력iSelect ETF'는 588억원에서 1조619억원으로 18배 가까이 늘었다.
퇴직연금 사업도 경쟁력을 높였다. 하나로 적격 TDF 시리즈는 순자산이 4934억원에서 1조1425억원으로 커졌다. 안정적인 운용 성과를 바탕으로 퇴직연금 디폴트옵션으로 자금이 꾸준히 유입된 결과다.
길정섭 NH-Amundi자산운용 대표이사는 "순자산 100조원 돌파는 주식, 채권, ETF 등 전 부문에서 균형 있는 성장을 추구해 온 결과"라고 말했다.
dconnect@newspim.com