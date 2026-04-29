LX인터, 1Q 영업이익 1089억원..."수익성 개선 흐름"

AI 핵심 요약beta
- LX인터내셔널이 29일 1분기 매출 4조2113억원 영업이익 1089억원 기록했다고 밝혔다.
- 지난해 동기 대비 매출 4.0% 증가했으나 영업이익 6.8% 감소했다.
- 자원 시황 회복과 사업 다변화로 성과 창출에 주력한다.
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[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = LX인터내셔널은 올해 1분기 매출 4조 2113억원, 영업이익 1089억원을 기록했다고 29일 밝혔다.
지난해 1분기와 비교하면 매출은 인도네시아 AKP 니켈 광산, 팜(Palm) 농장 등 주요 자산의 생산량 증가 및 판매량 증가에 힘입어 4.0% 증가했으나, 영업이익은 해상 운임(SCFI) 하락 등의 영향으로 6.8% 감소했다.
LX인터내셔널 관계자는 "글로벌 자원 시황 회복과 트레이딩 부문의 수익성 개선에 힘입어 전분기 대비 큰 폭의 수익성 개선 흐름을 보였다"며 "자원 및 물류 시황 변동성 확대라는 불확실한 경영 환경 속에서도 핵심 자산 운영 효율화와 안정적인 현금 창출에 집중하고 있다"고 설명했다.
이어 "니켈·보크사이트·구리 등 미래 유망 광물에 대한 투자, 신시장 발굴 및 신사업 확대, 에너지인프라·전력솔루션 등 신성장 분야 진출을 통해 사업 포트폴리오 다변화 및 전환을 가속화하고, 가시적인 성과 창출에 주력할 것"이라고 덧붙였다.
tack@newspim.com