[종합] 李대통령 "위기극복 통합 발휘" 요청…비교섭 5당 "중동발 위기·부동산 대책"

비교섭 5당·무소속 의원 오찬 간담회

李 "대외 문제엔 초당적 입장 절실"

조국혁신당 "고유가 피해지원 적절"

개혁신당 "행정통합 예산지원 필요"

진보당 "전월세 시장 불안 매우 커"

사회민주당 "개헌 논의 촉발 독려"

[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령이 29일 비교섭단체 5당(조국혁신당·진보당·개혁신당·기본소득당·사회민주당)과 무소속 국회의원을 초청한 간담회에서 대외 문제에 대한 초당적 협력을 요청했다. 의원들은 중동 전쟁발 에너지 수급 위기 대응과 국가 균형발전 속도전, 부동산 정책에 대한 우려의 목소리를 전했다.

이 대통령은 이날 청와대에서 비교섭단체 5당과 무소속 국회의원을 초청해 오찬 간담회를 했다. 이 대통령은 "대외 문제에 대해 자해적 행위를 하는 경우가 찾기 쉽지 않은데 아쉽게도 우리 안에 그런 요소들이 조금 남은 것 같다"며 "여기 계신 분들이 그런다는 이야기는 전혀 아니"라고 말했다.

이재명 대통령이 29일 비교섭단체 5당(조국혁신당·진보당·개혁신당·기본소득당·사회민주당)과 무소속 국회의원을 청와대로 초청해 오찬 간담회를 하면서 발언하고 있다. [사진＝ＫＴＶ］

◆ 李 "대외 관계 입장은 공적으로 가져달라"

이 대통령은 "국민 모두가 인지하고 있는 것처럼 최근 대외적 상황이 매우 안 좋다"며 "국내 상황도 매우 혼란스러웠지만 그건 우리 자체의 힘으로 이겨나갈 수 있는데, 대외 환경이 악화되는 문제는 사실 우리만의 힘으로 쉽지 않다"고 설명했다.

이 대통령은 "이런 어려운 상황을 이겨나가기 위해서는 국내에서의 대외 관계에 있어서는 입장을 공적으로 가져주면 좋겠다"고 요청했다. 제1 야당인 국민의힘을 겨냥한 것으로 보인다. 국힘은 최근 한미 간의 정보 공유 차질과 미측의 쿠팡 사태 반발, 이스라엘과의 외교 갈등 문제에 대해 강도 높은 비판을 이어가고 있다.

이 대통령은 "작은 차이도 있고 각자의 이익도 있지만 본질적으론 국가와 국민을 위해 뭐가 더 나은지 고민하고 누가 잘하는지 경쟁해 국민의 선택을 받는 것이 진정한 정치"라고 강조했다.

이 대통령은 "어쨌든 우리 국민이 보기에 위기상황을 극복하기 위해 정치가 통합의 역량을 발휘해 주면 좋겠다는 생각을 가질 것 같다"고 말했다. 이 대통령은 "물론 그중에 가장 큰 책임은 저한테 있다"며 "저도 노력할 텐데, 모두가 함께 노력했으면 좋겠고, 국민의 힘을 모아서 대내외적인 어려움을 슬기롭게 잘 이겨내 가면 좋겠다"고 거듭 요청했다.

서왕진 조국혁신당 원내대표는 "전쟁으로 인한 고유가 지속과 물가 상승으로 서민 부담이 크다"며 "정부가 고유가 피해 지원금 같은 긴급 조치를 신속히 시행한 점은 시의적절했고 꼭 필요한 조치였다고 생각한다"고 긍정 평가했다.

다만 서 원내대표는 "이번 고유가 상황은 다른 한편 석유가스 등 화석 연료 수입에 과도하게 의존하고 있는 에너지 안보의 구조적 취약성도 보여주고 있는 것 같다"며 "정부의 국정과제이기도 한 재생에너지 중심 에너지 대전환도 더 속도감 있게 추진해 주셨으면 좋겠다"고 제안했다.

이재명 대통령이 29일 비교섭단체 5당(조국혁신당·진보당·개혁신당·기본소득당·사회민주당)과 무소속 국회의원을 청와대로 초청해 오찬 간담회를 하면서 박수치고 있다. [사진＝ＫＴＶ］

◆ 전월세 시장 대책·행정통합 예산·개헌 촉발 요청

윤종오 진보당 원내대표는 "최근 전월세 시장 불안이 매우 커지고 있다. 집값 안정화 성과에 이어서 서민 주거 안정에 정책 방향이 맞춰져야 한다"며 "공공 임대주택 공급을 획기적으로 늘리고 임차인의 권리를 보장하는 방안을 정부가 적극 제시해 달라"고 요청했다.

천하람 개혁신당 원내대표는 행정통합 문제를 강조했다. 천 원내대표는 "전남광주 통합 예산은 이번에 추가경정예산안 심사 과정에서 통합의 필수적인 예산 573억원이 전액 삭감됐다"며 "불필요한 것을 넣은 예산이 아니고 행정망 같은 꼭 필수적이고 통합에 필요한 것들을 정비하는데 꼭 필요한 예산이었는데, 전액 삭감이 됐다"고 지적했다.

천 원내대표는 "이미 전남과 광주에 광역단체장들도 적극 요청드리고 있다. 이 부분을 대통령이 꼭 살펴봐 달라"며 "전남과 광주만의 문제가 아니고 행정 통합에 관심이 있는 충남과 대전이라든지 대구와 경북에 있는 많은 분께서도 중앙정부의 행정 통합과 관련한 의지를 엿볼 수 있는 대목"이라고 강조했다.

이재명 대통령이 29일 비교섭단체 5당(조국혁신당·진보당·개혁신당·기본소득당·사회민주당)과 무소속 국회의원을 청와대로 초청해 오찬 간담회를 했다. 한창민 사회민주당 대표 겸 원내대표、 천하람 개혁신당 원내대표 등이 자리하고 있다. [사진＝ＫＴＶ］

한창민 사회민주당 당대표 겸 원내대표는 개헌 필요성을 역설했다. 한 대표는 "이 대통령이 정치권의 역할과 국정 현안을 구분하는 상태로 있기 때문에 국민도 이 부분(개헌)에 대해서 크게 관심을 안 갖고 정치권의 단순한 논의로 흘러가는 것 같다"고 지적했다.

한 대표는 "빛의 혁명을 만들었는데도 불구하고 헌법 개정을 통해 새로운 사회에 대한 구상을 이루지 않는다는 것은 정치권의 방기"라며 "최소한의 합의를 이뤘던 개헌이 정치권에서 조금 더 긴밀하게 논의돼야 한다"고 촉구했다. 한 대표는 "국민의 변화를 만들어 내 새로운 대한민국의 초석이 될 수 있도록 논의의 촉발을 더 독려해 달라"고 요청했다.

pcjay@newspim.com