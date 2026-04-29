WGBI 편입 효과 본격화…재경부 "외국인 국고채 10조 순매수"

AI 핵심 요약beta
- 재정경제부가 29일 WGBI 편입 효과 점검 회의를 열었다.
- 4월 외국인 국고채 순매수가 체결 기준 10조원에 달했다.
- 5월 편입 비중 확대에 맞춰 추가 자금 유입을 준비한다.
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[세종=뉴스핌] 이정아 기자 = WGBI(세계국채지수) 편입 효과가 가시화되며 외국인 자금이 국고채 시장으로 빠르게 유입되고 있다.
4월 한 달간 외국인 국고채 순매수 규모가 10조원에 달하며, 5월 편입 비중 확대를 앞두고 추가 자금 유입 기대감도 커지는 분위기다.
재정경제부는 29일 'WGBI 상시점검 및 투자유치 추진단' 제5차 회의를 열고 4월 자금 유입 동향을 점검했다. 회의에는 금융위원회, 한국은행, 금융감독원, 예탁결제원 등이 참여했다.
회의 결과 WGBI 편입 이후 외국인 국고채 순매수는 체결 기준 10조원(3월 30일~4월 27일), 결제 기준 7조9000억원(4월 1일~4월 27일)으로 집계됐다. 채권 거래는 체결일과 결제일 간 시차가 존재해 두 기준 간 차이가 발생한다.
시장에서는 단기 자금뿐 아니라 연기금 등 장기 투자 성향 자금 유입이 늘고 있다는 점을 긍정적으로 평가한다. 특히 중장기물 중심 투자 확대가 나타나면서 국채 시장의 수급 구조가 점차 안정화되는 흐름이다.
황순관 국고실장은 "4월 한 달간 글로벌 투자자와 국내 시장 인프라가 호흡을 맞추며 의미 있는 경험을 축적했다"며 "5월 WGBI 편입 비중 상승에 맞춰 이번 주부터 자금 유입이 본격화될 것으로 예상되는 만큼 철저히 준비해 나가겠다"고 말했다.
정부는 향후 추진단을 중심으로 외국인 자금 유입 상황을 지속 점검하고, 투자자 대상 IR을 확대해 시장 접근성을 높일 계획이다.
plum@newspim.com