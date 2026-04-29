국산 '미니 이지스' 레이더 탑재한 제주함, 경남 고성서 진수

3600톤급 울산급 Batch-Ⅲ 4번함…2027년 6월 해군 인도 예정

한화시스템 다기능위상배열레이더·국산 전투체계 총집약

총사업비 2조8000억원 규모 6척 건조사업 4번째 함정

[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 해군과 방위사업청은 29일 오후 경남 고성 SK오션플랜트에서 울산급 Batch-Ⅲ 4번함 '제주함(FFG-832)' 진수식을 거행했다. 제주함은 길이 129m, 폭 14.8m, 높이 38.9m, 경하배수량 3600톤급으로 노후 호위함(FF)과 초계함(PCC)을 대체하는 차기 호위함 사업의 네 번째 함정이다. 이번 진수로 총 6척 건조 계획 중 4척이 물에 띄워진 상태다.

29일 경남 고성군 SK오션플랜트에서 열린 제주함 진수식에서 진수를 축하하는 폭죽이 터지고 있다. [사진=해군 제공] 2026.04.29 gomsi@newspim.com

제주함의 핵심은 복합센서마스트(ISM)에 장착된 국산 다기능 위상배열레이더(MFR)다. 한화시스템이 개발한 4면 고정형 MFR은 이지스 레이더와 같이 전방위 대공·대함 표적에 대한 탐지·추적 및 다수 표적 동시 대응이 가능하다. 복합센서마스트에는 적외선 탐지추적 장비도 포함됐으며 스텔스형 설계를 적용했다. 앞서 건조된 울산급 Batch-Ⅱ(대구급)는 1면 회전형 레이더를 탑재했으나, Batch-Ⅲ부터는 4면 고정형으로 대공전 능력을 대폭 강화했다.

제주함은 전투체계를 비롯해 주요 탐지장비와 무장이 모두 국산 장비로 구성됐다. 주요 무장은 5인치 함포, 한국형 수직발사체계(KVLS), 대함유도탄방어유도탄, 함대함유도탄, 전술함대지유도탄, 장거리 대잠어뢰 등이다. 추진체계는 Batch-Ⅱ와 동일한 하이브리드 전기추진 방식(가스터빈 1대+HED 2대)을 적용해 수중방사소음을 최소화했다. 대잠전을 위해 국산 선체 고정형 소나(HMS)와 예인형선배열소나(TASS)를 운용한다.

29일 경남 고성군 SK오션플랜트에서 열린 제주함 진수식에서 김경률 해군참모총장이 함명을 선포하고 있다. [사진=해군 제공] 2026.04.29 gomsi@newspim.com

이날 진수식에는 진영승 합참의장을 주빈으로 김경률 해군참모총장, 정재준 방사청 기반전력사업본부장, 강영규 SK오션플랜트 대표이사 등 150여 명이 참석했다. 진 의장의 부인 정애숙 여사가 함정에 연결된 진수줄을 절단하는 방식으로 진수가 이뤄졌다.

제주함은 1967년 미 군사원조로 도입된 첫 번째 함정, 1989년 국산기술로 건조된 두 번째 함정에 이어 세 번째로 제주함 함명을 계승했다. 제주함은 2022년 10월 SK오션플랜트와 건조계약 체결 후 2024년 착공식, 2025년 기공식을 거쳐 이날 진수했으며, 시운전 기간을 거쳐 내년 6월 해군에 인도될 예정이다.

29일 경남 고성군 SK오션플랜트에서 열린 제주함 진수식에서 진영승 합참의장의 부인 정애숙 여사가 진수도끼를 이용해 진수줄을 자르고 있다. 진수줄 절단은 해군 관습에 따라 태어난 아기의 탯줄을 끊듯 새로 건조한 함정에 생명력을 불어넣는다는 의미다. [사진=해군 제공] 2026.04.29 gomsi@newspim.com

울산급 Batch-Ⅲ 사업은 2016년부터 2027년까지 총사업비 2조8000억원을 투입해 6척을 건조하는 사업이다. 1번함 충남함은 2024년 12월 인도됐고, 2번함 경북함은 2025년 6월 진수, 3번함 전남함은 2025년 11월 진수했다. 5·6번함은 한화오션이 7917억원에 계약해 각각 2027년 12월, 2028년 6월 인도할 예정이다.

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