신한자산운용, 코스닥150 추종 인덱스펀드 출시

AI 핵심 요약beta
- 신한자산운용이 29일 코스닥150인덱스펀드를 출시했다.
- 연 0.09% 저렴한 운용보수를 적용해 평균 0.39%보다 낮다.
- 바이오·IT 등 성장 산업 반영하며 NH투자증권 등에서 가입 가능하다.
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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 신한자산운용이 코스닥 시장 대표 지수를 추종하는 '신한SOL코스닥150인덱스펀드'를 출시한다고 29일 밝혔다.
해당 펀드는 연 0.09%의 운용보수를 적용했다. 동일 유형 코스닥150인덱스펀드 운용보수 평균인 약 0.39% 대비 낮은 비용 수준이다.
코스닥150지수는 코스닥 상장 종목 중 시장대표성·유동성·산업 대표성을 고려해 선정된 150개 종목으로 구성된다. 바이오, IT, 2차전지 등 국내 주요 성장 산업을 반영하고 있다. 해당 펀드는 주식 현물 바스켓과 주가지수 선물 등을 활용해 코스닥150지수를 추종하며, 개별 종목 선택에 따른 리스크를 줄이고 시장 전체에 분산 투자하는 전략을 적용한다.
신한자산운용은 2007년 '신한SOL코스피200인덱스펀드' 출시 이후 국내외 다양한 인덱스 상품에서 총 1조4000억원 이상의 자산을 운용하고 있다. '신한SOL코스피200인덱스펀드'의 최근 1년 수익률은 204.22%로 비교지수(196.38%) 대비 7.84%포인트 초과했으며, 3년 수익률도 231.33%로 비교지수(206.02%)를 25.31%p 상회했다.
신한자산운용 WM연금채널본부 김경일 본부장은 "우수한 성과와 상대적으로 저렴한 비용을 기반으로 한 인덱스 투자는 장기 투자 관점에서 효율적인 투자 수단이 될 수 있다"고 말했다.
해당 펀드는 이날부터 NH투자증권, 대신증권 등을 통해 가입할 수 있다.
dconnect@newspim.com