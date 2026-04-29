복잡한 민원, 이제 '민원매니저'가 한 번에 해결

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22개 지자체 시범운영…인허가 등 복합민원 전 과정 총괄

우수사례 공유·제도 보완 거쳐 내년 전국 확대 추진

[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 건축·개발 등 여러 부서를 거쳐야 했던 복잡한 민원을 한 번에 처리할 수 있는 '민원매니저' 제도가 본격 가동된다.

행정안전부는 29일 민원매니저 제도의 성공적인 정착을 위해 22개 기초 지방정부 시범운영 기관과 간담회를 개최했다고 밝혔다.

이병철 행정안전부 참여혁신국장이 29일 오전 정부세종청사 1동 대회의실에서 열린 '민원매니저 시범 운영기관 간담회'에 참석해 인사말을 하고 있다. [사진=행안부]

민원매니저는 인허가 등 복합민원을 처리할 때 각 부서에 흩어진 업무를 종합적으로 협의·조정하고, 민원 접수부터 완료까지 전 과정을 책임지는 '민원 프로젝트 매니저' 역할을 맡는다. 그동안 민원인이 여러 부서를 일일이 방문해야 했던 불편을 해소하기 위해 올해 처음 도입됐다.

시범운영은 4월부터 9월까지 6개월간 진행되며, 각 지자체는 지역 특성에 맞춰 건축·개발, 기업 지원, 에너지·환경, 복지 분야 등에 2~5명 규모의 민원매니저를 지정해 운영한다.

이번 간담회에서는 시범운영 기관에 '민원매니저 시범운영 기관' 현판이 수여됐으며, 전국 60여 명의 민원매니저를 격려하는 자리도 마련됐다. 수원특례시와 구미시의 우수 운영 사례가 공유됐고, 현장에서의 애로사항과 제도 개선 방향에 대한 논의도 이어졌다.

행정안전부는 시범운영 기간 동안 다양한 운영 모델을 적용해 제도의 효과성을 검증하고, 민원 서비스 품질을 높일 계획이다. 특히 인허가 민원 처리 개선 성과가 우수한 민원매니저에게는 포상도 수여할 방침이다.

정부는 올해 운영 성과를 바탕으로 제도를 보완해 내년부터 민원매니저 제도를 전국으로 확대할 예정이다.

김민재 행정안전부 차관은 "이번 시범운영 기관의 경험과 성과가 앞으로 전국 확산의 이정표가 되는 만큼, 민원매니저들의 적극적인 참여와 역할을 기대한다"며 "새롭게 도입되는 민원매니저 제도가 현장에 잘 뿌리내려 국민의 입장에서 더욱 편리한 민원 서비스를 누릴 수 있도록 지속적으로 노력하겠다"고 밝혔다.

abc123@newspim.com