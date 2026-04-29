NH농협은행, '올원사장님+' 고객 대상 '사장님 기분 좋은 주간선물' 이벤트

AI 핵심 요약beta
- NH농협은행이 29일 올원사장님+ 이용 고객 대상 주간 선물 이벤트를 24일까지 진행한다.
- 사업장 등록 고객이 매주 월~일 응모하며 주차별 50명에게 티슈세트 등 경품을 준다.
- 개인사업자 혜택 확대를 위해 이벤트를 마련했다고 관계자가 밝혔다.
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[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = NH농협은행은 NH올원뱅크 내 개인사업자 특화 서비스인 '올원사장님+' 이용 고객을 대상으로 '사장님 기분 좋은 주간 선물' 이벤트를 5월 24일까지 진행한다고 29일 밝혔다.
이번 이벤트는 '올원사장님+'에 사업장을 등록한 고객 대상으로 진행되며, 매주 월요일 오전 10시부터 일요일 자정까지 응모가 가능하다. 주차별로 50명의 당첨자를 선정해 ▲1주차 각 티슈·종이컵세트 ▲2주차 편의점 상품권 ▲3주차 믹스커피 세트 ▲4주차 주유권 등의 경품을 제공할 예정이다.
NH농협은행 관계자는 "개인사업자 고객이 일상 속에서 간편하게 참여하고 실질적인 혜택을 누릴 수 있도록 이번 이벤트를 마련했다"며 "앞으로도 개인사업자 고객에게 도움이 되는 서비스를 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.
dedanhi@newspim.com