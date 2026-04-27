NH농협은행, 원금 보장형 '지수연동예금 26-2호' 출시

AI 핵심 요약beta
- NH농협은행이 27일 지수연동예금(ELD) 26-2호를 출시했다.
- 코스피200 지수를 기초자산으로 1년 만기 안정Ⅰ형·수익Ⅰ형·Ⅱ형 3종이다.
- 모집은 27일부터 6일까지 영업점·앱으로 가입하며 경품 이벤트도 한다.
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[서울=뉴스핌] 전미옥 기자·박가연 인턴기자 = NH농협은행이 만기유지 시 원금과 최소 약정 이자를 보장하면서 추가 수익을 기대할 수 있는 '지수연동예금(ELD) 26-2호'를 출시한다고 27일 밝혔다.
코스피 200지수를 기초자산으로 하는 이 상품은 지수 변동에 따라 수익률이 결정되는 1년 만기 상품이다. 상품 구조에 따라 ▲안정Ⅰ형 ▲수익Ⅰ형 ▲수익Ⅱ형 3종으로 구성됐다.
안정Ⅰ형은 낙아웃 조건 없이 만기지수가 최초지수 대비 0~5% 이하 상승할 경우 적용되며 개인 기준 연 2.6~3.2%, 법인 기준 연 2.45~3.05%의 수익을 제공한다.
수익Ⅰ형과 수익Ⅱ형은 만기지수 결정일까지 기초자산이 일정 수준 이상 상승하면 수익률이 조기 확정되는 낙아웃 조건이 적용된다. 수익Ⅰ형은 지수 상승 폭에 따라 개인 기준 연 2.6~5.6%, 수익Ⅱ형은 연 2.3~10.0%의 수익률 구조다. 다만 기초자산이 수익Ⅰ형 30%, 수익Ⅱ형 25%를 초과 상승할 경우 각각 최저금리로 수익률이 확정된다.
모집 기간은 4월 27일부터 5월 6일까지이며 전국 영업점과 NH올원뱅크, NH스마트뱅킹을 통해 가입 가능하다. 신규 가입 고객 중 200명을 추첨해 경품을 증정하는 이벤트도 병행한다.
농협은행 관계자는"지수연동예금은 만기 원금 보장 및 추가 수익을 기대할 수 있는 상품"이라며 "앞으로도 고객의 니즈에 부합하는 다양한 상품을 선보이겠다"고 말했다.
eoyn2@newspim.com