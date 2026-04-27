과기부, 구글 딥마인드와 AI 혁신 MOU 체결…K-문샷 프로젝트 협력 강화

MOU 체결로 AI 혁신 협력 시작

AI 연구 및 인재 양성 협력 추진

K-문샷 기반 과학기술 혁신 가속화

[세종=뉴스핌] 이경태 기자 = 과학기술정보통신부가 27일 구글 딥마인드와 인공지능(AI) 기반 과학기술 혁신을 위한 양해각서(MOU)를 체결했다.

과기정통부는 이날 오후 4시 서울 포시즌즈 호텔에서 데미스 하사비스 구글 딥마인드 공동창업자 겸 CEO와 만나 협약을 맺었다. 양 기관은 과학기술 AI 공동연구, AI 인재 양성, 책임있는 AI 활용을 주요 협력 분야로 정했다.

배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관(사진 왼쪽)과 데미스 하사비스 구글 딥마인드 공동창업자 및 CEO가 27일 오후 서울 종로구 포시즌스호텔에서 과학기술 AI 공동연구, AI 인재 양성, 책임있는 AI 활용 등 주요협력분야 양해각서(MOU)를 체결하고 있다. [사진=과학기술정보통신부] 2026.04.27 biggerthanseoul@newspim.com

이번 협약은 2016년 알파고가 이세돌 9단과 대국한 지 10주년이 되는 시점에 이뤄졌다. 구글 딥마인드는 알파고로 AI 기술 발전의 전환점을 만들었고, 단백질 구조 예측 문제를 해결한 알파폴드로 AI의 과학기술 활용 가능성을 보여준 조직이다. 하사비스 CEO는 알파폴드의 성과로 2024년 노벨화학상을 공동 수상했다.

과기정통부는 현재 AI 기반 과학기술 혁신을 통해 연구생산성을 높이고 국가 미션을 해결하는 'K-문샷' 프로젝트를 추진 중이다. 양 기관은 생명과학, 기상·기후 등 다양한 분야에서 협력하고, 올해 5월부터 운영 예정인 국가과학AI연구센터를 중심으로 공동 연구 및 연구자 교류를 활성화할 계획이다.

구글은 한국에 AI 캠퍼스를 설립하고 학계, 연구자, 스타트업과의 협력을 확대한다. 캠퍼스는 K-문샷과 연계해 구글 딥마인드와의 협력 거점 역할을 할 예정이다. 양 기관은 국내 우수 AI 인재가 구글 딥마인드의 연구 환경을 경험할 수 있도록 인턴십 기회도 발굴하기로 했다.

AI 안전 및 거버넌스 분야에서도 협력한다. 양 기관은 AI 기술의 책임있는 개발을 위해 안전성 프레임워크와 AI 모델의 안전장치에 관한 공동연구를 추진할 예정이다. 특히 AI 위험에 대응하는 AI안전연구소와 연계해 안전 프레임워크 구축 및 테스트 방법론에 관한 논의를 이어갈 계획이다.

배경훈 과기부 부총리는 "AI가 과학기술의 난제를 풀고 국민의 삶에 실질적인 영향을 미치는 단계로 나아가고 있다"며 "이번 MOU는 대한민국이 K-문샷을 중심으로 과학기술 분야 AI 혁신을 가속화하는 동시에 안전하고 책임있는 AI 연구를 확산하기 위한 핵심적인 계기가 될 것"이라고 밝혔다.

양 기관은 협약 이행을 위해 공동 워킹그룹을 구성하고 분기별 화상회의와 매년 대면회의를 통해 세부 협력 과제를 협의해 나갈 예정이다.

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