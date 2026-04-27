2차 종합특검, 30일 윤석열 전 대통령 첫 소환…출석 여부 불투명

AI 핵심 요약beta
- 2차 종합특검팀이 30일 윤석열 전 대통령을 첫 소환한다.
- 27일 법조계에 따르면 특검은 과천 사무실 조사를 통보했다.
- 윤 전 대통령 항소심이 27일 본격화되며 출석 여부는 불투명하다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
29일 체포방해 2심 선고 예정…참고인 땐 강제구인 못해
[서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = 3대 특검 이후 남은 의혹을 수사하는 2차 종합특검팀(특별검사 권창영)이 30일 윤석열 전 대통령을 첫 소환한다.
27일 법조계에 따르면 종합특검은 윤 전 대통령에게 경기 과천시 특검 사무실에서 조사를 받을 것을 통보했다.
종합특검 관계자는 이날 언론 공지를 통해 "(방첩사) 블랙리스트 의혹 관련은 아니다"라며 "구체적인 사건이나 신분은 확인이 불가하다"고 밝혔다.
소환조사일 전날인 29일은 윤 전 대통령의 체포방해 혐의 2심 선고가 예정된 날이다.
다만 윤 전 대통령이 종합특검의 소환 조사에 응할지는 아직 불투명하다. 윤 전 대통령이 참고인 신분일 경우 특검은 강제 구인할 수단이 없다.
2차 종합특검은 내란·김건희·해병 등 3대 특검에서 종결되지 않은 의혹을 수사하고 있다. 특검팀은 최근 방첩사 블랙리스트 의혹과 관련해 최강욱 전 의원과 김동혁 전 국방부 검찰단장을 참고인으로 소환해 조사한 바 있다.
hyeng0@newspim.com