뉴욕증시 프리뷰, 협상 결렬에 주가 선물 하락…FOMC·빅테크 실적·이란 변수 '3대 분수령'

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이란 협상 교착…호르무즈 긴장 재부각

FOMC 주목…파월 '마지막 회의' 가능성

빅테크 실적 집중…AI 투자 지속 여부가 관건

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 27일(현지시간) 뉴욕 증시 개장 전 선물시장은 제한적인 흐름을 보였다. 미국과 이란 간 평화 협상이 지연되고 호르무즈 해협 긴장이 다시 고조되면서 국제유가가 상승했지만, 투자자들은 기업 실적과 미 연방준비제도(Fed·연준)의 통화정책 메시지를 기다리며 방향성 베팅을 자제하는 모습이다.

미 동부시간 오전 8시 55분(한국 시간 오후 9시 55분) 기준 다우 E-미니 선물은 58.00포인트(0.12%) 하락했고, 스탠더드앤드푸어스(S&P)500 E-미니 선물은 7189.25로 약보합권에서 움직였다. 나스닥100 E-미니 선물은 17.00포인트(0.06%) 하락하고 있다.

미국 뉴욕증권거래소 트레이더 [사진=블룸버그통신]

지난주 뉴욕증시는 기술주 중심의 강세가 이어지며 S&P500 지수와 나스닥 지수가 사상 최고치 행진을 이어갔다. 다만 미국과 이란 간 종전 협상이 교착 상태에 빠진 데다 이번 주 연방공개시장위원회(FOMC)와 주요 빅테크 실적 발표가 예정돼 있어 시장 변동성은 커질 수 있다는 전망이 나온다.

지난 한 주간 다우존스30산업평균지수는 0.43% 하락한 4만9230.71로 거래를 마쳤다. 반면 S&P500 지수는 0.54% 오른 7165.08, 나스닥 지수는 1.5% 상승한 2만4836.60으로 장을 마감했다. 4월 들어 S&P500은 9% 이상, 나스닥은 15% 넘게 급등했고 다우지수도 6% 이상 올랐다. 중동 긴장과 인공지능(AI) 투자 과열 우려에도 불구하고 위험자산 선호 심리는 유지되고 있다는 평가다.

◆ 이란 협상 교착…호르무즈 긴장 재부각

이번 주 시장의 첫 번째 변수는 중동 정세다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 이란과의 협상을 위해 예정됐던 스티브 위트코프 특사와 재러드 쿠슈너의 파키스탄 방문 일정을 전격 취소했다. 미국 특사 두 명의 파견이 무산되면서 평화 협상 전망에도 새로운 타격이 가해졌다는 평가가 나온다.

트럼프 대통령은 트루스소셜을 통해 "이동에 너무 많은 시간을 낭비하고 있다"며 "그들조차 누가 책임자인지 모른다. 우리는 모든 카드를 쥐고 있고, 그들은 아무것도 없다. 대화하고 싶다면 그냥 전화하면 된다"고 밝혔다.

이에 대해 이란 외무부 대변인 에스마일 바가이는 미국과 이란 간 회담은 현재 예정돼 있지 않다고 밝혔다.

도널드 트럼프 미국 대통령.[사진=로이터 뉴스핌] 2026.04.26 mj72284@newspim.com

양측은 이란의 우라늄 농축과 무기급 핵물질 처리, 호르무즈 해협 통제권 문제를 놓고 여전히 평행선을 달리고 있다.

이에 따라 미국 서부텍사스산원유(WTI) 선물은 배럴당 95달러를 웃돌았고, 브렌트유 선물도 1.5% 상승하며 배럴당 106달러를 넘어섰다. 브렌트유는 전쟁 이전 수준과 비교하면 여전히 49% 높은 수준이다.

다만 미국 인터넷매체 악시오스는 이란이 미국에 호르무즈 해협 재개방과 전쟁 종식을 위한 새로운 제안을 전달했고, 핵 협상은 뒤로 미루는 방안을 제시했다고 보도했다.

윌리엄 블레어의 거시경제 애널리스트 리처드 드 샤잘은 "현재 우리는 분명한 방향성 부족에 시달리고 있다"며 "금융시장 참가자들 사이의 시각 차이도 점점 커지고 있다"고 말했다.

그는 "주식시장 투자자들은 이미 전쟁을 지나쳐 다시 AI 기술주 거래로 돌아간 듯하다"며 "반면 원자재 시장 참가자들의 발언을 보면 이번 충격이 완전히 과소평가되고 있다는 신호가 계속 나오고 있다"고 지적했다.

◆ FOMC 주목…파월 '마지막 회의' 가능성

이번 주 가장 큰 이벤트는 오는 29일 열리는 연방공개시장위원회(FOMC)다.

시장에서는 기준금리 동결 가능성을 사실상 기정사실로 보고 있다. 관건은 제롬 파월 연준 의장의 기자회견이다.

이번 회의는 파월 의장이 연준 의장으로 주재하는 마지막 회의가 될 가능성이 있다. 후임으로는 케빈 워시가 5월 취임할 것으로 예상된다.

미 법무부는 최근 파월 의장에 대한 형사 조사 방침을 철회했고, 이에 따라 톰 틸리스 상원의원도 워시 인준 저지를 중단했다.

로이터가 지난주 실시한 경제학자 대상 설문조사에 따르면, 연준은 올해 최소 6개월 동안 금리 인하를 미룰 것으로 예상된다.

중동 전쟁이 두 달째 이어지고 유가가 높은 수준에 머물면서 인플레이션 경계감도 커지고 있다.

전문가들은 연준이 지난 3월의 매파적 동결 기조를 유지할 것으로 보고 있다. 특히 파월 의장이 주재하는 마지막 회의인 만큼 기자회견에서 매파적 발언 수위가 높아질 경우 금리와 달러 변동성이 확대될 가능성이 크다는 분석이다.

아마존, 애플, 페이스북, 구글 로고 [사진=로이터 뉴스핌]

◆ 빅테크 실적 집중…AI 투자 지속 여부가 관건

이번 주에는 '매그니피센트7'으로 불리는 7개 빅테크 기업 가운데 5개 기업이 실적을 발표한다.

특히 아마존, 마이크로소프트, 구글, 메타 등 AI 빅테크의 실적이 집중되면서 시장의 관심은 클라우드 성장률과 자본지출(Capex) 계획에 쏠릴 전망이다.

특히 핵심 실적 발표는 29일과 30일에 집중돼 있다. 29일 장 마감 후 메타플랫폼스와 아마존, 마이크로소프트, 알파벳(구글)이 실적을 발표하며, 30일에는 애플의 실적 발표가 예정돼 있다. 이 밖에도 샌디스크와 웨스턴디지털 등도 실적을 공개한다.

금융정보업체 LSEG에 따르면 지난 주말 기준 S&P500 구성 기업 139개사가 실적을 발표했고, 이 가운데 81.3%가 시장 예상치를 웃돌았다. 이는 최근 4개 분기 평균인 78.1%를 상회하는 수준이다.

다만 일부 애널리스트들은 이번 실적이 향후 기업 실적을 가늠할 신뢰할 만한 지표가 될 수 있을지 의문을 제기하고 있다. 이번 실적에는 중동 전쟁에 따른 혼란이 단 한 달만 반영됐기 때문이다.

이날 개장 전 거래에서는 ▲퀄컴(QCOM)이 오픈AI와 스마트폰용 프로세서 개발 기대감에 8% 넘게 급등했고, ▲인텔(INTC)은 직전 거래일 23.6% 급등한 데 이어 오늘은 소폭 하락하고 있다.

반면 ▲도미노피자(DPZ)는 1분기 매출이 시장 예상치를 밑돌면서 주가가 7% 넘게 하락했다. ▲어도비(ADBE) 역시 투자의견 하향 여파로 주가가 2% 가까이 내렸다.

이 밖에도 오는 30일에는 3월 개인소비지출(PCE) 가격지수와 미국 1분기 국내총생산(GDP) 등 핵심 경제지표도 발표된다.

결국 이번 주 뉴욕증시는 중동 리스크보다 연준의 메시지와 AI 빅테크 실적이 사상 최고치 랠리의 지속 여부를 결정할 핵심 변수가 될 전망이다.

koinwon@newspim.com