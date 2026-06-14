"한국 증시 시총 세계 6위"...한경협, MSCI 선진시장 편입 촉구

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캐나다·영국·프랑스보다 큰 시장 규모 강조…글로벌 패시브 자금 유입 기대

외국인 투자 접근성 개선 성과 설명…관찰대상국 편입 적기 주장

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 한국경제인협회(한경협)가 이달 말 예정된 모건스탠리캐피탈인터내셔널(MSCI) 연례 시장 분류 평가를 앞두고 미국 뉴욕 소재 MSCI 본사를 방문해 한국의 선진시장 편입 필요성을 적극 설명했다.

한경협은 정철 연구총괄대표 겸 한국경제연구원장을 MSCI 본사에 파견해 MSCI 임원진과 간담회를 갖고 한국의 MSCI 선진시장 편입을 촉구하는 건의서를 전달했다고 14일 밝혔다.

정 대표는 간담회에서 정부가 추진 중인 외환시장 개방 확대와 투자환경 개선 조치가 본격화되고 있는 만큼 한국 증시의 선진시장 관찰대상국(Watch List) 편입 가능성이 높아질 것으로 기대된다고 강조했다.

한국경제인협회 전경 [사진=한경협]

한경협은 건의서를 통해 한국 증시가 시장 규모 측면에서 이미 선진시장 수준에 도달했다고 주장했다. 블룸버그에 따르면 6월 초 기준 한국거래소 시가총액은 5조420억 달러로 세계 6위 수준이다. 이는 현재 MSCI 선진시장에 포함된 캐나다(4조5300억 달러), 영국(3조9400억 달러), 프랑스(3조4500억 달러)를 웃도는 규모다.

또 한국 증시가 MSCI 선진시장에 편입될 경우 선진시장 지수를 추종하는 글로벌 패시브 펀드와 연기금 등 장기 투자자의 투자 기회가 확대되고 글로벌 포트폴리오 다변화에도 기여할 수 있다고 설명했다.

한경협은 MSCI가 지적해 온 시장 접근성 문제도 상당 부분 개선되고 있다고 강조했다.

우선 기업 정보 접근성 측면에서는 정부가 지난 2024년부터 영문 공시 의무화를 단계적으로 확대해 올해 5월부터 자산 2조원 이상 코스피 상장사 전체에 적용하고 있다. 배당 절차 역시 배당 예측 가능성을 높이는 방향으로 제도 개선이 추진되고 있다.

외환시장 부문에서는 지난해 외환시장 거래 시간을 연장한 데 이어 올해 하반기부터 24시간 시장 개방이 추진된다. 해외 금융기관이 국내 외환시장에 직접 참여할 수 있는 해외외국환업무취급기관(RFI) 제도도 도입돼 등록 기관 수가 지난해 3월 15개사에서 올해 4월 79개사로 증가했다.

외국인 투자자 거래 편의성도 개선되고 있다. 정부는 2023년 말 외국인 투자자 사전등록제(IRC)를 폐지했으며 장외거래 사후신고 적용 범위도 확대했다. 금융위원회에 따르면 IRC 폐지 이후 6개월간 외국인 투자자 계좌 개설 건수는 1432건으로 제도 시행 이전보다 크게 증가했다.

공매도 제도와 관련해서도 정부는 지난해 전면 재개 이후 무차입 공매도를 자동 적발하는 중앙점검시스템(NSDS)을 구축해 시장 신뢰도 제고에 나섰다.

한경협은 "정부가 자본시장 선진화 정책과 MSCI 선진지수 편입 로드맵을 일관되게 추진하고 있다"며 "관련 과제가 차질 없이 이행될 경우 외국인 투자자의 시장 접근성이 실질적으로 개선되고 선진시장 편입을 위한 기반도 한층 강화될 것"이라고 밝혔다.

syu@newspim.com