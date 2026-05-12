JB금융, 2025년 다우존스 지속가능경영지수서 코리아지수 2년 연속 포함

AI 핵심 요약beta
- JB금융그룹이 12일 S&P Global의 2025년 DJBIC 코리아 지수에 2년 연속 포함됐다고 밝혔다.
- MSCI AAA와 CDP A 등급 획득하며 글로벌 은행 상위 3%에 진입했다.
- ESG 체계 구축과 자회사 RE100 대출로 지속가능금융을 선도한다.
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[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = JB금융그룹이 S&P Global이 발표한 2025년 '다우존스 지속가능경영지수'(이하 DJBIC)'에서 '코리아 지수(Korea Index)'에 2년 연속 포함됐다고 12일 밝혔다.
DJBIC는 3600개 이상의 글로벌 기업을 대상으로 환경, 사회, 지배구조·경제 등 ESG 경영 성과를 포괄적으로 평가하는 지수로, 전 세계에서 공신력을 인정받고 있다.
JB금융그룹은 ▲MSCI(모건스탠리 캐피탈 인터내셔널) ESG 평가에서 2년 연속 최고 등급인 AAA를 획득했으며 ▲CDP(탄소정보공개 프로젝트) 평가 최상위 등급인 A를 얻었다. 이번 S&P Global 평가에서 글로벌 은행 산업 부문 상위 3%에 진입하고, DJBIC Korea Index에 2년 연속으로 편입되는 등 우수한 ESG 경영 역량을 인정받았다.
JB금융그룹은 ESG위원회와 ESG협의회를 통해 ESG 경영 체계를 구축했으며, '더 나은 미래로, 함께가는 JB금융'이라는 ESG 미션을 달성하기 위한 전략을 수립해 실행 중이다.
자회사인 전북은행과 광주은행은 은행권 최초로 재생에너지 직접전력거래(PPA) 계약을 체결하고 온실가스 감축을 추진하고 있다. 또, 민간 RE100 전용 대출상품을 출시하여 국내 RE100 시장 활성화와 민간기업의 탄소중립 이행을 위한 지속가능금융 환경을 선도하고 있다.
JB금융그룹 관계자는 "2년 연속 DJBIC Korea Index에 편입된 것은 JB금융그룹의 ESG 경영 성과가 글로벌 수준에서 인정받은 것"이라며 "앞으로도 철저한 ESG 경영 실천을 통해 이해관계자들로부터 신뢰받는 금융그룹으로 거듭나겠다"고 밝혔다.
dedanhi@newspim.com