"장어덮밥에 통닭까지"…GS25, 초복 앞두고 보양식 메뉴 확대

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장어·전기구이 통닭·도가니탕 등 판매

GS더프레시는 인기 보양 식재료 할인

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = GS리테일이 운영하는 편의점 GS25는 오는 초복(7월 15일)을 앞두고 보양식 시즌 상품 라인업을 확대한다고 14일 밝혔다.

GS25는 이른 무더위와 간편 보양식 수요 증가에 맞춰 상품 출시 시점을 예년보다 약 3주, 초복 기준으로는 한 달 이상 앞당겼다.

GS25가 복날 성수기를 한 달여 앞두고 보양식 상품 확대에 나섰다. GS25는 변화된 소비 추세에 삼계탕 중심이던 보양식 라인업을 '장어덮밥', '전기구이한마리통닭' 등 非삼계탕 메뉴로 다각화했다. [사진=GS25]

올해는 삼계탕 중심이던 보양식 라인업을 장어덮밥, 전기구이 한마리 통닭, 스지도가니탕, 갈비탕, 닭볶음탕 등으로 확대했다. 편의점 보양식 수요가 다양해지는 소비 트렌드를 반영한 전략이다.

실제로 GS25가 지난해 복날 시즌 보양식 매출을 분석한 결과, 삼계탕을 제외한 보양식 메뉴의 매출 비중은 61.2%로 집계됐다. 이는 2024년 대비 7.7%포인트, 2023년 대비 29.3%포인트 증가한 수치다. 특히 장어와 치킨 메뉴는 삼계탕에 버금가는 판매 실적을 기록하며 보양식 수요 다변화를 이끌었다.

올해 주력 상품은 '한마리민물장어덮밥'과 '전기구이한마리통닭'이다.

'한마리민물장어덮밥'(8900원)은 장어 원물을 찌고 숙성한 뒤 양념을 발라 굽는 공정을 세 차례 반복해 풍미와 식감을 높인 상품이다. '전기구이한마리통닭'(9900원)은 추억의 전기구이 통닭 메뉴를 재현한 상품으로, 오븐 조리 방식으로 기름기를 줄여 담백함을 살렸다. 찹쌀밥과 허니머스타드, 소금도 함께 제공된다.

GS25는 고물가 상황을 고려해 두 상품 모두 가격을 1만원 미만으로 책정했다. 보양식 대표 상품인 '유어스 하림삼계탕'은 7월부터 1+1 행사를 진행할 예정이다.

계열사들도 보양식 수요 공략에 나선다.

홈쇼핑 GS샵은 대표 건강기능식품인 정관장 홍삼 상품을 TV홈쇼핑으로 선보인다. 오는 17일 오후 1시 35분에는 액상 파우치 형태의 '정관장 홍삼천국'을, 24일 오후 2시 35분에는 스틱형 홍삼 농축액 제품인 '홍삼정 마일드센스'를 판매한다.

GS더프레시는 한우, 생닭, 전복, 수박 등 보양 식재료와 제철 과일을 대상으로 다양한 할인 행사를 순차적으로 진행할 계획이다.

이도현 GS리테일 냉장·냉동팀 MD는 "보양식 수요가 삼계탕 중심에서 장어, 치킨 등 다양한 메뉴로 확대되는 소비 트렌드를 반영해 상품 라인업을 강화했다"며 "출시 시점을 앞당기고 주요 상품 가격을 1만원 미만으로 구성하는 등 고객의 장바구니 부담을 낮추는 데 주력했다"고 말했다.

sykim@newspim.com