"체질 개선 효과" GS리테일, 1분기 외형·수익성 다 잡았다

AI 핵심 요약beta
- GS리테일이 7일 1분기 매출 2조8549억원, 영업이익 583억원을 기록했다.
- 편의점 GS25 매출 3.7%, 영업이익 23.8% 증가하며 신선식품 강화와 히트 상품이 실적을 견인했다.
- 슈퍼 GS더프레시 매출 9.0%, 영업이익 55.1% 늘었고 홈쇼핑 GS샵 영업이익 32.6% 급증했다.
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[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = GS리테일의 올해 1분기 실적이 편의점·슈퍼마켓·홈쇼핑 모든 사업 부문의 체질 개선 효과에 힘입어 대폭 개선됐다. 외형 성장과 함께 수익성 개선까지 이뤄내며 두 마리 토끼를 다 잡은 것으로 나타났다.
GS리테일은 7일 공시를 통해 올해 1분기 연결 기준 매출 2조8549억원, 영업이익 583억원을 각각 기록했다고 밝혔다. 지난해 1분기와 비교하면 매출과 영업이익이 각각 3.8%, 39.4% 증가했다.
핵심 사업인 편의점 GS25는 기존점 일매출 증가에 힘입어 매출 2조863억원으로 3.7% 신장했고, 영업이익은 213억원으로 23.8% 크게 늘었다. 신선식품을 강화한 매장 확대와 '스크랩앤빌드(매장 규모 확대 및 우량 입지 이전)' 전략이 실적을 견인했다. 1분기 기준 신선 강화형 매장은 836점까지 늘었으며, 일 평균 매출이 일반 매장의 1.6배 수준을 기록했다.
차별화 상품 전략도 주효했다. '흑백요리사2' 간편식 시리즈(판매량 500만 개), 버츄얼 아이돌 '플레이브(PLAVE)' 협업 상품(120만 개), '쯔양' 컬래버레이션(협업) 제품(100만 개), '혜자로운 빵' 시리즈(100만 개) 등 주요 신상품이 모두 단기간 밀리언셀러에 오르며 집객 효과를 높였다. 외국인 고객 매출(외국인 결제 수단 기준)도 73% 증가해 역대 최고치를 기록했다.
슈퍼마켓 부문 GS더프레시는 신규 출점과 기존점 성장에 힘입어 1분기 매출 4534억원으로 전년 동기 대비 9.0% 증가했고, 영업이익은 121억원으로 55.1% 급증했다. 점포 수는 589점까지 확대되며 명실상부한 슈퍼마켓 1위 브랜드로 위상을 강화했다. 특히 퀵커머스 매출이 32.8% 늘며 전체 매출의 10%에 육박하며 두 자릿수 성장세를 보였다. 주요 슈퍼마켓업계가 1분기 매출 증가율이 4.5% 역신장한 상황에서도 기존점 매출이 3.2% 증가하며 경쟁력을 입증했다.
홈쇼핑 사업 GS샵도 수익성이 크게 개선됐다. 매출은 2620억원으로 1.6% 증가하는 데 그쳤지만, 영업이익은 297억원으로 32.6% 급증했다. 자체 브랜드 확대와 통합 세일즈 전략, AX(인공지능 전환) 기반 운영이 실적 개선을 이끈 것으로 분석됐다.
GS샵은 1분기 신상품을 141개로 늘리고 패션 브랜드 '코어 어센틱', '르네크루' 등을 앞세워 패션 매출을 7% 신장시켰다. TV·모바일·사회관계망서비스(SNS)를 연계한 '선기획 통합 세일즈' 프로그램을 통해 취급액도 32% 증가했다. 인공지능(AI) 기반 콘텐츠 제작량 역시 전년 대비 40% 확대됐다.
회사 관계자는 "지난 한해 고객 최우선 관점에서 본업 경쟁력 강화에 집중한 결과가 실적으로 이어졌다"며 "사업 체질 개선을 지속해 안정적인 중장기 성장을 이어가겠다"고 말했다.
nrd@newspim.com