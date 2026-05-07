넥써쓰, 1분기 매출 116억원 기록…전년 比 76%↑

AI 핵심 요약beta
- 넥써쓰는 7일 2026년 1분기 매출 116억원으로 76% 증가했다고 발표했다.
- 게임 '씰M 온 크로쓰'가 일활 30만 돌파하고 플랫폼·AI 사업도 확대했다.
- GDC 참가로 글로벌 파트너십 체결하고 6월 1일 메인넷 2.0 업그레이드한다.
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[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 넥써쓰는 2026년 1분기 매출액이 약 116억원으로 전년 동기(약 66억 원) 대비 76% 증가했다고 7일 발표했다. 영업이익은 약 1억3200만원을 기록했으나 당기순손실은 약 30억4000만원이다.
실적 성장을 주도한 것은 게임 사업이다. 플레이위드코리아와 공동 퍼블리싱한 모바일 MMORPG '씰M 온 크로쓰'는 지난 3월 글로벌 정식 출시 후 일일활성이용자 30만명을 돌파했다. 연내 전략 시뮬레이션 게임 '프로젝트FF'와 MMORPG 등 후속작을 순차 공개할 계획이다.
플랫폼 사업에서는 웹2·웹3 통합 인프라를 구축했다. 크로쓰 허브 2.0을 공개해 게임사와 이용자에게 결제·보상·커뮤니티 기능을 통합 제공하고, 크로쓰 웨이브 2.0으로 스트리머 참여 범위를 확대했다. 글로벌 결제 기업 월드페이와의 협력으로 웹 기반 게임 상점 크로쓰샵의 결제 지원 범위를 146개국으로 확장했다.
AI 분야에서는 AI 에이전트 배틀 플랫폼 몰티로얄이 지난 2월 출시 이후 생성된 에이전트가 2200만 개를 넘어섰다. 이 플랫폼은 AI 에이전트가 직접 전략을 수립하고 경쟁하며 콘텐츠를 만들어내는 구조다. 신규 프로젝트 'AI 월드 워즈'와 '크립토 킹즈' 등이 추가되며 에이전트 활용 범위를 확대한다.
글로벌 협력도 강화했다. 지난 3월 게임 개발자 컨퍼런스 GDC 2026에 참가해 블록체인 게임 얼라이언스, 울브스다오, 머소 등과 파트너십을 체결했다. 리눅스 재단 산하 에이전틱 AI 재단 참여를 통해 글로벌 AI 에이전트 표준화 논의에 합류했으며, 코인베이스의 결제 표준과 온체인 신원 표준을 서비스에 적용 중이다.
6월 1일 크로쓰 메인넷 2.0 업그레이드를 예정하고 있다. 스테이킹 구조 도입을 통해 참여 기반 네트워크로의 전환을 추진한다.
yuniya@newspim.com