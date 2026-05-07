신경호 "유대균 합류로 반전교조 원팀 완성…강원교육 전성시대 만들 것"

AI 핵심 요약beta
- 신경호 강원교육감 예비후보가 7일 유대균 예비후보 합류로 반전교조 연대 결집을 선언했다.
- 유대균 후보의 대승적 결단을 치켜세우며 강원교육 보수진영 원팀 완성을 강조했다.
- 전교조 편향 교육 비판과 함께 정책 통합으로 강원교육 정상화를 약속했다.
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[춘천=뉴스핌] 이형섭 기자 = 신경호 강원특별자치도교육감 예비후보가 보수 성향 유대균 예비후보의 합류를 계기로 "강원교육 보수진영이 완전한 원팀이 됐다"며 '반전교조 연대'를 앞세운 본격 결집을 선언했다.
신 예비후보는 7일 긴급 기자회견을 통해 "유대균 후보님의 대승적 결단으로 가장 강력한 반전교조 연대가 완성됐다"며 "우리 아이들의 실력이 자라고 교권이 존중받는 강원교육 전성시대를 함께 완성하겠다"고 밝혔다.
신 예비후보는 먼저 "강원교육의 미래를 위해 쉽지 않은 결정을 해주신 유대균 후보님께 깊은 감사와 경의를 표한다"며 "오직 아이들을 위한 강원교육의 도약이라는 대의를 위해 스스로 밀알이 되길 자처한 참된 교육자"라고 치켜세웠다.
그는 "유 후보님이 평생 교육 현장에 헌신하며 보여준 현장 중심의 비전과 강원교육을 향한 진정성은 많은 도민의 가슴에 울림을 줬다"고 평가했다.
이번 합류로 보수 성향 교육감 후보들의 단일화가 한층 공고해졌다는 점을 강조했다. 신 예비후보는 "지난번 김익중, 조백송 후보님의 지지 선언에 이어 오늘 유대균 후보님의 대승적 결단으로 마침내 가장 강력한 반전교조 연대가 만들어졌다"며 "도민 여러분, 유대균 후보님의 합류로 우리는 이제 완벽한 하나가 됐다"고 말했다.
신 예비후보는 이번 선거 구도를 "과거로 후퇴하느냐, 미래로 도약하느냐를 가르는 분수령"이라고 규정했다. 그는 "지난 12년 전교조 중심 편향 교육체제가 우리 아이들의 학력과 교실을 어떻게 무너뜨렸는지 우리는 똑똑히 기억한다"며 "교육의 본질을 훼손하고 학교를 갈등의 장으로 내몰았던 세력에게 다시는 강원의 교실을 내어줄 수 없다"고 주장했다.
자신의 재임 기간을 두고는 전교조 강원지부와의 단체협약 실효 선언 등을 거론하며 "끊기 어려웠던 사슬을 끊고 빼앗긴 학교 자율성을 되찾기 위해 온몸으로 저항을 이겨냈다"고 자평했다. 그는 "우리가 맞잡은 손은 다시는 특정 단체의 이념이 강원교육을 좌지우지하지 못하게 하는 가장 견고한 방패가 될 것"이라고 했다.
신 예비후보는 "이 시간부로 유대균 후보님, 조백송 회장님, 김익중 원장님과 저는 원팀"이라며 "유 후보님이 다듬어 온 훌륭한 교육 비전과 정책을 제 공약인 '멈출 수 없는 성장'의 큰 그릇 안에 빠짐없이 담아내겠다"고 말했다.
이어 "후보님의 정책이 곧 저의 정책이며, 후보님의 발걸음이 곧 저의 발걸음이 될 것"이라며 "강원교육 정상화를 바라는 도민의 뜻을 하나로 모아 반전교조 연대로 반드시 승리하겠다"고 덧붙였다.
onemoregive@newspim.com