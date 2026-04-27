'경북도지사 3선 도전' 이철우, 농·축·식품 분야 10대 공약 발표

AI 핵심 요약beta
- 이철우 국민의힘 예비후보가 27일 경북도지사 3선 도전하며 농업·축산·식품 10대 공약 발표했다.
- 농업 규모화·첨단화·산업화·수출화 추진해 농가 소득 2배, 생산성 3배 기반 마련했다.
- 스마트 농업·K-푸드 기지·축산 전환 등으로 경북을 식품 산업 중심지 조성했다.
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[경북종합=뉴스핌] 남효선 기자 = '경북도지사 3선 도전'에 나선 이철우 국민의힘 예비후보가 농업·축산·식품 산업 분야 10대 공약을 발표했다.
이 후보는 27일 정책 자료를 통해 "경북 농업은 단순히 생산량을 늘리는 단계를 넘어, 이제는 규모화·첨단화·산업화·수출화를 통해 완전히 새로운 단계로 도약해야 한다"며 "지난 도정에서 시작한 농업 대전환을 더욱 확대해 농가 소득 2배, 생산성 3배의 기반을 반드시 만들겠다"고 강조했다.
이 후보는 "농촌을 단순한 생산 공간이 아니라 삶과 관광, 참여가 어우러지는 공간으로 바꾸겠다"고 강조하고 "'농업 대전환'을 넘어 경북을 'K-푸드 산업' 중심지로 조성하겠다"고 약속했다.
그러면서 이 후보는 ▲공동 영농 확산과 규모화·기계화를 통한 농업 생산 구조 혁신 ▲스마트 농업 확산 ▲K-푸드 원료 기지 육성 ▲그린바이오 농산업 육성 ▲과수 산업 세계화 추진 ▲스마트 축사, 악취 저감, 방역 고도화 통한 지속 가능한 축산업 전환 ▲농산물 유통 혁신 ▲청년 농·후계 농 지원 대폭 강화 등 '대한민국 식품 산업의 중심지 경북 건설'을 위한 10대 공약을 내놓았다.
이철우 후보는 "농업은 경북의 뿌리이자 미래 산업의 출발점"이라며 "농민이 제값 받고, 청년이 돌아오고, 세계가 찾는 K-푸드가 경북에서 시작되도록 농업 대전환을 반드시 완성하겠다"고 말했다.
nulcheon@newspim.com