中 당국, 메타의 AI 스타트업 매너스 인수 취소 명령

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"싱가포르 우회 통해 중국 AI 기술 유출"…미·중 기술 패권 갈등 격화

[뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 중국 정부가 미국 빅테크 메타플랫폼스의 인공지능(AI) 스타트업 매너스 인수를 취소하라고 명령했다. 미국이 중국 기술 기업의 첨단 칩 접근을 제한하는 가운데 중국도 자국 AI 인재와 기술의 해외 유출을 막겠다는 의지를 분명히 한 것이다.

27일(현지시간) 중국 국가발전개혁위원회(NDRC) 산하 외국인 투자 안보 심사 기구는 "법규에 따라 매너스에 대한 외국인 투자를 금지하며 관련 당사자들에게 인수 거래를 철회할 것을 요구한다"고 밝혔다. 다만 NDRC는 성명에서 메타를 직접 거명하지는 않았다.

메타는 이에 대해 "해당 거래는 관련 법규를 완전히 준수했다"며 "조사가 적절히 해결될 것으로 예상한다"고 설명했다.

메타는 지난해 12월 AI 에이전트 개발 역량 강화를 위해 매너스를 20억 달러 이상에 인수했다. 중국 상무부는 인수 완료 직후인 올해 1월 해당 거래에 대한 조사를 개시했다.

이번 사태의 핵심에는 매너스의 싱가포르 이전이 있다. 매너스는 지난해 7월 중국 사무소를 폐쇄하고 중국 당국의 승인 없이 싱가포르로 운영 거점을 옮겼다. 이를 통해 모회사 버터플라이 이펙트가 싱가포르에 재설립되면서 미국의 중국 AI 기업 투자 제한과 중국의 지식재산권·자본 해외 이전 규제를 동시에 피하려 했다는 것이다.

매너스의 공동 창업자인 샤오홍 최고경영자(CEO)와 지이차오 수석 과학자는 지난 3월 중국 규제 당국에 소환돼 베이징에서 면담을 가진 뒤 출국 금지 조치를 받은 것으로 알려졌다. 매너스 직원들은 이미 싱가포르의 메타 사무실로 이동해 업무를 계속하고 있다.

중롄 법률사무소의 칼 리 파트너는 "이번 사건은 규제 분석이 더 이상 대상 기업의 설립 지역에만 국한되지 않음을 보여준다"며 "기술의 출처, 핵심 연구개발 위치, 창업팀의 국적 및 소재지, 과거 중국 내 운영 현황, 데이터 흐름, 역외 구조 개편 과정 모두가 관련 요소가 될 수 있다"고 진단했다.

이번 결정은 싱가포르를 통해 외국 자본에 접근하려는 중국의 기술 분야 스타트업들에 강력한 경고 메시지를 보내는 것으로 해석된다. 이른바 '싱가포르 세탁'으로 불리는 관행에 대한 제동이다.

싱가포르 사회과학대학의 벤 체스터 청 강사는 "이번 사건이 중국 기업들의 싱가포르 이전을 완전히 막지는 않겠지만 규정 준수 기준을 높일 것"이라며 "경영진 소재지, 지식재산권 소유, 연구개발 위치, 데이터 저장 위치, 중국 규제 승인 필요 여부 등에서 실질적인 운영 이전을 입증해야 할 것"이라고 말했다.

앙쿠라 차이나 어드바이저스의 알프레도 몬투파르헬루 전무이사는 "중국은 국가 안보에 중요하다고 판단하는 자산의 외국 인수를 막겠다는 메시지를 보내고 있으며 AI는 이제 명백히 그 범주에 포함된다"고 분석했다.

이번 조치는 오는 5월 중순 도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석의 베이징 정상회담을 수주 앞두고 나온 것이어서 미·중 기술 패권 갈등이 협상 테이블에서도 핵심 의제로 부상할 전망이다.

매너스와 메타 로고.[이미지=매너스] 2025.12.31 mj72284@newspim.com

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