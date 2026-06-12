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[이재명 정부 1년] 병무청, 키오스크식 얼굴 인식·공군 공개추첨 선발

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  • 병무청이 12일 이재명 정부 1년간 공정한 병역과 청년지원 확대 정책을 추진했다
  • 신분확인 전자화·병역기피자 정보공개 확대·입영 경쟁 완화 등 병역 시스템을 전면 개선했다
  • 우울증 선별 심리검사·상담바우처 도입과 첨단산업 인력 병역지원 확대 등 청년 체감형 지원을 강화했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

병역 기피자 주소 건물번호까지 공개
첨단전략산업 기능요원 500명으로 확대
정신건강 진료비 바우처 지원도 신설
"병역이행 공정성·입영 준비 부담 덜어"

[서울=뉴스핌] 김현구 기자 = 병무청이 이재명 정부 출범 1년 동안 공정한 병역이행 기반을 보다 강화하고 청년 지원를 대폭 확대했다. 

병무청은 12일 "지난 1년간 정부의 국정철학 '국민이 주인인 정부' '공정과 신뢰'를 바탕으로 병역의무 이행의 공정성을 높였다"고 밝혔다. 

병무청은 "청년들의 병역의무 이행 준비 부담을 덜고 미래 준비 지원을 확대하는 청년 체감형 정책을 중점 추진했다"고 설명했다.

홍소영 병무청장이 지난해 10월 국회에서 열린 국방위원회 국정감사에서 의원 질의에 답하고 있다. [사진=뉴스핌DB]

◆ 병역 시스템 전면 손질…신분확인 고도화·과도한 경쟁 걷어내

병무청은 올해부터 병역(입영)판정검사 과정에 키오스크 기반 얼굴인식 본인확인 시스템을 도입했다. 기존에는 신분증 사진과 얼굴을 육안으로 대조하던 방식에서 전자적 확인으로 전환해 신분 확인 정확도를 높였다.

병역 기피자 인적사항 공개 범위도 확대했다. 올해부터 기존보다 구체화된 건물번호 수준까지 공개하며 국외 여행 허가 의무 위반자의 목적지 국가도 공개 항목에 새로 추가했다.

입영 준비 부담도 확 줄였다. 일부 특기를 뺀 현역 모집병 선발 과정에서 면접이 폐지됐다. 공군 일반병은 기존 고득점 경쟁 방식에서 블라인드 공개 추첨 선발로 바뀐다. 올해 하반기 입영자부터 적용한다.

대학진학 예정과 출국 대기 사유의 입영일자 연기 신청도 자동처리 방식으로 개선됐다. 기존 담당자 개별심사 없이 자동 처리되면서 결과 확인까지 걸리는 시간이 평균 2일에서 즉시로 줄었다. 연간 1만2000여 건의 민원처리 대기 기간이 대폭 단축됐다.

◆ 반도체·AI 첨단산업 병역 지원 확대…심리검사에 우울증 신설

병역판정검사 당일 건강검진 결과를 스마트폰 알림톡으로 받아볼 수 있는 모바일 발급 서비스도 도입했다. 해마다 44만명이 혜택을 받는다.

올해부터 입대 전 심리검사에 우울증 선별 항목을 신설했다. 위험군으로 분류된 대상자에게는 이달부터 심리상담 바우처가 지원된다. 향후 첫 진료비 지원도 추진된다. 병역진로설계를 학업 과정에 반영한 대학도 기존 6곳에서 새로 9곳을 추가해 15곳으로 늘었다.  

국가 첨단전략산업 인재 지원과 육성도 강화했다. 반도체와 이차전지, 바이오 등 국가 첨단전략산업 분야 산업기능요원 배정을 200명 늘어난 500명으로 대폭 확대했다. 연구기관 병역지정업체 추천 때 인공지능(AI)·방산 분야 가점도 신설했다.

홍소영 병무청장은 "국민주권정부의 국정기조에 맞춰 공정성과 국민 체감도를 높이는 병무행정을 지속 추진하겠다"며 "청년의 건강한 병역이행을 지원하고 국민이 신뢰하는 병역제도 구현에 최선을 다하겠다"고 강조했다.

hyun9@newspim.com

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스페이스X IPO…가치 2700조 원 [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 일론 머스크의 로켓·우주선 제조업체 스페이스X가 11일(현지시간) 미국 역사상 최대 규모 기업공개(IPO)의 공모가를 주당 135달러로 확정했다. 이로써 스페이스X는 세계에서 가장 가치 있는 기업 중 하나로 올라서게 됐다. 스페이스X는 이번 IPO를 통해 5억5556만 주 매각으로 사상 최대인 750억 달러를 조달했으며 기업가치는 1조7700억 달러(약 2700조 원)로 평가됐다. 공모 기준 역대 최대 기록이다. 이번 공모는 골드만삭스와 모간스탠리, 뱅크오브아메리카(BofA) 증권, 씨티그룹, JP모간이 공동 주관사다. 스페이스X 주식이 12일 나스닥에서 거래를 시작하면 미국 상장 기업 중 시가총액 7위에 오르게 된다. 다만 회사는 지난해 손실을 기록했고 다른 초대형 기업들의 매출은 스페이스X의 매출을 크게 웃돈다. 종전 사상 최대 IPO는 지난 2019년 12월 사우디 아람코 공모로 당시 1조7100억 달러 가치에 256억 달러를 조달했다. 인플레이션을 감안하면 아람코는 2조2100억 달러 가치에 332억 달러를 조달한 셈이다. 스페이스X 로고와 일론 머스크.[사진=로이터 뉴스핌]2026.05.23 mj72284@newspim.com 스페이스X의 1조7700억 달러 평가액은 발행 주식 130억8000만 주를 기준으로 한 것으로 주관사들이 추가 주식 매각 권리(그린슈)를 행사하면 더 늘어날 수 있다. 이 결정은 통상 공모 후 30일 이내에 이뤄진다. 스페이스X는 이례적으로 큰 비중인 전체 물량의 30%를 개인 투자자 몫으로 배정했다. 또 은행가들과 투자자들이 오랫동안 IPO 조건 협상에 활용해온 로드쇼 이전에 공모가를 결정했다. 머스크는 스페이스X 주식의 더 넓은 매수 기반을 만들 조기 인덱스 편입도 추진해 엇갈린 결과를 얻었다. 강력한 창업자 지배력을 유지하도록 회사 지배구조도 설계했다. 머스크는 IPO 후에도 스페이스X 지분 82%를 보유한다. 지난 2002년 설립된 스페이스X는 자사 사명을 '생명을 다행성적으로 만들고 우주의 진정한 본질을 이해하며 의식의 빛을 별들로 확장하는 데 필요한 시스템과 기술을 구축하는 것'으로 정의한다. 회사는 시장 기회가 28조5000억 달러에 달한다며 이를 인류 역사상 최대 규모라고 표현했다. 회사의 우주 사업은 지난 3년간 궤도에 발사된 질량의 5분의 4 이상을 담당했다. 현재 매출은 스타링크가 대부분을 차지한다. mj72284@newspim.com 2026-06-12 04:59
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윤석열 '北 무인기' 오늘 1심 선고 [서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 12·3 비상계엄의 명분을 만들기 위해 평양 무인기 투입 작전을 지시한 혐의로 기소된 윤석열 전 대통령의 1심 선고가 12일 열린다.  서울중앙지법 형사합의36부(재판장 이정엽)는 윤 전 대통령의 일반이적·직권남용 권리행사방해 혐의 선고 기일을 이날 오전 10시30분에 연다. 법원은 언론사의 중계방송 및 비디오 녹화 신청은 허가하지 않았다. 12·3 비상계엄의 명분을 만들기 위해 평양 무인기 투입 작전을 지시한 혐의로 기소된 윤석열 전 대통령의 1심 선고가 오늘 열린다. 사진은 윤 전 대통령. [사진=뉴스핌DB] 일반이적, 위계에 의한 공무집행방해, 허위 명령·보고 등 혐의로 기소된 김용현 전 국방부 장관과 일반이적, 직권남용 권리행사방해 혐의를 받는 여인형 전 국군방첩사령관, 군용물손괴교사, 군기누설 등 혐의를 받는 김용대 전 드론작전사령관에 대한 선고도 함께 진행된다. 법원은 그동안 공공의 이익과 사회적 관심이 큰 사건에 한해 재판 중계를 허가해 왔다. 다만 이번 사건의 경우 국가안전보장과 직결된 사안으로, 판결 주문과 이유 일부가 공개되지 않거나 중계가 제한될 가능성이 있다는 점 등을 고려해 중계 신청을 받아들이지 않은 것으로 설명했다. 윤 전 대통령 등은 북한을 군사적으로 도발해 비상계엄 선포의 명분을 만들 목적으로 2024년 10월경 평양에 무인기를 투입하는 작전을 지시한 혐의를 받는다. 조은석 내란특별검사팀(특검팀)은 지난 4월 24일 군사 기밀 유출 우려 등으로 비공개로 열린 결심 공판에서 윤 전 대통령에게 징역 30년을 구형했다.  이어 특검팀은 김 전 장관에게 징역 25년을 선고해달라고 재판부에 요청했다. 여 전 사령관과 김 전 사령관에게는 각각 징역 20년, 징역 5년을 구형했다. 특검팀은 윤 전 대통령 등이 단순 군사작전이라는 목적을 넘어 비상계엄 여건 조성을 위한 목적과 의도를 가지고 무인기 침투를 지시했고, 평양에 무인기가 추락해 군사적으로도 해를 끼쳤다고 봤다. pmk1459@newspim.com 2026-06-12 06:05

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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