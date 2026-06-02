정세운, 23일 육군 현역 입대…"더 성숙한 모습으로 돌아올 것"

AI 핵심 요약beta
- 가수 정세운이 23일 병역 의무 이행 위해 육군 입대한다
- 정세운은 라이브 방송으로 직접 입대 소식 전하며 팬들에게 인사했다
- 2013년 오디션 프로그램 통해 데뷔해 싱어송라이터로 활발히 활동해왔다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 가수 정세운이 오는 23일 육군 현역으로 입대하며 잠시 팬들 곁을 떠난다.
소속사 씨에이엠위더스에 따르면 정세운은 오는 23일 병역 의무 이행을 위해 육군 현역으로 입대한다.
앞서 정세운은 라이브 방송을 통해 팬들에게 직접 입대 소식을 전하며 진심 어린 인사를 건넸다. 소속사 역시 "정세운이 국방의 의무를 성실히 이행하고 더욱 건강하고 성숙한 모습으로 돌아올 수 있도록 많은 응원 부탁드린다"며 "군 복무를 마친 뒤 아티스트로서 한층 성장한 모습으로 인사드릴 정세운에게 많은 기대와 사랑 부탁드린다"고 전했다.
정세운은 2013년 SBS 'K팝 스타 시즌3'를 통해 얼굴을 알렸다. 이후 2017년 Mnet '프로듀스 101 시즌2'에서 뛰어난 보컬과 싱어송라이터 역량을 선보이며 최종 생방송 무대까지 진출해 주목받았다.
같은 해 솔로 가수로 정식 데뷔한 그는 직접 작사·작곡에 참여하며 '저스트 유(JUST U)', '롤러코스터(Roller Coaster) 등 자신만의 감성을 담은 곡들을 꾸준히 선보였으며 OST, 단독 콘서트와 각종 페스티벌 무대를 통해 팬들과 활발히 만나왔다.
moonddo00@newspim.com