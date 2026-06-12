신한카드, 디지털 멤버십·AI 구독 서비스 캐시백 이벤트 실시

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[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 신한카드가 디지털 구독 서비스를 이용하는 고객을 대상으로 캐시백 이벤트를 진행한다고 12일 밝혔다.

우선 이벤트 응모 후 이달 말까지 ▲네이버플러스 멤버십 ▲쿠팡와우 ▲유튜브프리미엄을 구독한 고객에게 각각 4900원, 4000원, 5000원을 캐시백 환급한다. ▲넷플릭스 ▲웨이브 ▲멜론 멤버십 구독 고객에게는 항목별로 2000원씩, 최대 6000원의 캐시백을 지급한다.

[사진=신한카드]

생성형 인공지능(AI) 서비스 구독자를 위한 혜택도 제공한다. 신한 SOL페이 앱에서 이벤트를 응모한 뒤 이달 말까지 챗지피티 플러스 또는 클로드 AI를 구독하고 신한 신용카드로 미화 5달러 이상 결제하면 4000원을 지급한다. 이어 7월에도 5달러 이상 결제 조건을 충족하면 4000원이 추가로 입금된다.

이번 구독 이벤트는 최근 6개월 동안 신한카드로 해당 서비스를 결제한 이력이 없는 고객을 대상으로 한다. 애플 앱스토어나 구글 플레이스토어를 통한 인앱 결제 건은 제외되며, 각 서비스의 공식 웹사이트를 통해 직접 결제한 경우에만 혜택이 적용된다.

eoyn2@newspim.com