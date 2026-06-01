신한카드, 시니어 특화 'SOL메이트 SOL Plan 체크카드' 출시

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[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 신한카드는 신한은행과 공동으로 시니어 고객의 소비 패턴에 맞춘 'SOL메이트 신한카드 SOL Plan 체크(쏠메이트 체크카드)'를 출시했다고 31일 밝혔다.

이 카드는 기존에 출시된 'SOL메이트 신한카드 SOL Plan'의 체크카드 버전으로, 연회비 없이 시니어층 특화 적립 혜택을 제공한다.

우선 국내외 전 가맹점 이용 금액에 대해 최대 0.4%의 기본 적립률을 적용한다. 시니어 고객이 자주 찾는 병원(종합·개인·치과·동물병원 등), 대형마트(이마트·트레이더스·롯데마트·하나로마트), 주요 커피전문점(스타벅스·투썸플레이스·폴바셋 등) 등 특화 가맹점에서는 최대 2%의 특별 적립 혜택을 제공한다.

혜택은 월 통합 적립 한도 내에서 SOL포인트로 적립된다. 전월 이용 금액이 20만원 이상 60만원 미만이면 기본 0.2%·특별 1.0%가 적립되며, 60만원 이상일 경우 기본 0.4%·특별 2.0%의 적립률이 적용돼 각각 월 최대 3만 포인트까지 지급된다.

[사진=신한카드]

여기에 신한카드와 신한은행의 이용 실적 조건을 모두 만족하면 OTT(넷플릭스·유튜브 프리미엄·티빙·디즈니플러스) 및 디지털 멤버십(네이버플러스·쿠팡와우) 정기결제 금액에 대해 월 최대 5000포인트를 추가로 수령할 수 있다. 해당 정기결제 혜택은 전월 이용 금액이 60만원 이상이고, 전월 결제계좌 잔액 100만원 이상을 15일 이상 유지한 고객이 대상이다. 이 중 결제계좌 잔액이 200만원 이상인 경우에는 5000포인트가 전액 지급된다.

기본·특별 적립과 정기결제 혜택을 더하면 매월 최대 3만5000포인트까지 적립이 가능하다.

이 외에도 카드를 통해 적립한 포인트를 신한은행의 입출금 통장인 'SOL Plan 포인트박스'에 입금하는 고객에게는 10%의 추가 적립 혜택을 제공한다. 쏠메이트 체크카드로 모은 3만5000포인트를 해당 포인트박스에 넣으면 10%가 가산되어 총 3만8500포인트가 적립되는 방식이다. 이 포인트박스에 예치된 포인트에는 연 5%의 금리가 적용되며, 연결 계좌를 통한 출금과 이체도 자유롭게 가능하다.

eoyn2@newspim.com