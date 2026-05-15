신한카드, '월리를 찾아라' 러닝 행사 단독 할인

AI 핵심 요약beta
- 신한카드는 6월 21일 여의도공원 월리런 행사 단독 할인 이벤트를 진행한다고 15일 밝혔다.
- 신한 SOL페이 얼리버드와 18일 CJ온스타일 모바일 라이브 등을 통해 선착순 9000명까지 신청 가능하다.
- 티켓은 신한카드 결제시 20% 할인되며 참가자 전원에게 스타트 패키지와 완주자에게는 완주 패키지를 제공한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 신한카드는 오는 6월 21일 서울 여의도공원에서 열리는 러닝 행사 '월리를 찾아라 Run with 신한카드(이하 월리런)' 단독 할인 이벤트를 진행한다고 15일 밝혔다.
월리런은 참가자가 제공되는 월리 복장을 입고 마라톤 코스를 뛰는 행사로 유니버설 스튜디오가 주최하고 신한카드가 공식 후원한다. 코스는 10km와 5km 두 가지로 운영되며 선착순 9000명까지 신청할 수 있다.
신한 SOL페이에서 오는 17일부터 18일 16시까지 얼리버드 신청 링크를 단독 오픈하며 신한카드로만 결제 가능하다. 일반 신청은 5월 18일 19시부터 CJ온스타일 모바일 라이브 방송을 시작으로 가능하다.
얼리버드 및 일반 신청 티켓 모두 CJ온스타일 앱을 통해 구매할 수 있으며 신한카드 결제시 20% 단독 할인 혜택을 제공한다. 티켓 가격은 5Km 7만7000원, 10Km 8만8000원이며, 신한카드 결제시 각각 6만1600원, 7만400원에 구매할 수 있다.
티켓 구매 고객 전원에게 월리런 티셔츠, 스트링백, 양말, 월리런 배번호 4종으로 구성된 스타트 패키지를 제공하며 완주자에게는 CJ온스타일이 웰니스 트렌드를 반영해 기획한 완주 패키지도 제공된다.
이벤트 관련 자세한 내용은 신한 SOL페이와 신한카드 홈페이지, CJ온스타일 앱에서 확인할 수 있다.
yunyun@newspim.com