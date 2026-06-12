행안부, 북중미월드컵 첫 거리응원 안전관리 강화…광화문광장 현장 대응 총력

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[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 행정안전부가 2026 북중미월드컵 대한민국 대표팀 첫 경기 거리응원에 대비해 관계기관과 함께 현장 안전관리를 강화한다.

행정안전부는 12일 서울 광화문광장에서 열리는 월드컵 거리응원 행사에 맞춰 서울시, 종로구, 경찰, 소방 등 관계기관과 합동으로 현장 상황관리에 나선다고 밝혔다.

행정안전부 로고. [사진=행정안전부]

이번 행사는 월드컵 기간 중 처음 열리는 거리응원으로, 정부는 행사 전 단계에 걸쳐 위험요인을 점검하고 안전대책을 마련했다.

특히 거리응원이 오전 9시부터 오후 1시까지 진행되는 만큼 출근 시간대와 점심시간대 인파 집중에 대비한 혼잡 관리에 집중한다. 출근 시간에는 광화문광장 인근 지하철역과 행사장 출입구를 중심으로 인파 흐름을 관리하고, 점심시간에는 주변 직장인 유입으로 인한 밀집 상황을 중점 점검할 계획이다.

당일 무더운 날씨가 예상되는 만큼 온열질환 예방 대책도 마련했다. 행사장에는 휴식 공간과 식수를 제공하고, 온열질환 의심자가 발생할 경우 신속하게 대응할 수 있도록 현장 의료지원 체계를 운영한다.

행정안전부는 이번 첫 경기 거리응원을 시작으로 오는 19일과 25일 예정된 거리응원 행사에 대해서도 관계기관과 함께 지속적인 안전관리를 실시할 방침이다.

조덕진 행정안전부 사회재난실장은 "정부는 이번 월드컵 거리응원이 안전하게 진행될 수 있도록 관계기관과 함께 현장 안전관리에 만전을 기하겠다"며 "안전한 거리응원은 국민 여러분의 관심과 참여로 완성되는 만큼, 현장의 안전수칙 준수와 질서유지에 적극 협조해 주시기 바란다"고 당부했다.

abc123@newspim.com