행안부, 전국 무더위쉼터 9만3000여 곳 점검…폭염 취약계층 보호 강화

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[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 행정안전부가 여름철 폭염에 대비해 전국 9만3000여 개 무더위쉼터의 운영 실태를 점검하고 우수 사례 확산에 나섰다.

행정안전부는 폭염 대책기간(5월 15일~9월 30일)을 앞두고 보건복지부, 고용노동부, 지방자치단체와 함께 중앙합동점검반을 구성해 지난 4월 17일부터 5월 13일까지 전국 무더위쉼터에 대한 사전 점검을 실시했다고 11일 밝혔다.

[자료=행안부]

점검 결과 안내 표지판 미부착, 위치 정보 오류, 시설 이용 불편 등 1700여 건의 미흡 사항이 확인됐다. 안내판 설치 등 경미한 사항은 현장에서 즉시 조치했으며, 위치 정보 수정과 시설 보완이 필요한 사항은 지속적으로 개선하고 있다.

행안부는 올여름 금융기관과 철도 운영사 등이 자발적으로 참여하는 무더위쉼터 운영 현황과 폭염특보 발효 시 쉼터 연장 운영 실태 등을 중점 점검할 계획이다.

지역 특성을 반영한 무더위쉼터 운영 사례도 주목받고 있다. 충남 아산시 배방청소년자유공간은 댄스실과 탁구장, 열람실 등을 갖추고 청소년들을 위한 교육·문화 프로그램을 운영하며 무더위쉼터 기능을 수행하고 있다.

서울 서초구 이동노동자 쉼터는 배달·대리운전 기사 등 이동노동자를 위해 운동기기와 혈압계, 안마기 등을 비치했으며, 노동·법률 상담과 권익 보호 교육도 함께 제공하고 있다.

김용균 행정안전부 자연재난실장은 "정부는 올여름 국민께서 무더위쉼터를 이용하는데 불편함은 없는지 관리 실태를 지속적으로 살피고, 지역별 우수한 운영 사례가 전국으로 확산될 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.

abc123@newspim.com