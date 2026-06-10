전남·광주 통합특별시 출범 준비 점검…행안부, 수도권 일극체제 극복 전환점

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[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 행정안전부가 오는 7월 출범 예정인 전남광주통합특별시의 준비 상황을 점검하고 지역서점 활성화를 위한 제도 개선에 나섰다.

행정안전부는 김민재 차관이 10일 광주광역시를 방문해 전남광주통합특별시 출범 추진 현황을 점검하고 지역 서점 대표들과 간담회를 개최했다고 밝혔다.

행정안전부 로고. [사진=행정안전부]

김 차관은 이날 광주시청에서 열린 통합특별시 출범 준비 점검회의를 주재하고 자치법규 정비, 조직·인사·예산결산 체계 구축, 정보시스템 통합, 공인·공부 정비 등 분야별 추진 현황을 점검했다.

특히 정보시스템 통합 과정에서 발생할 수 있는 대민서비스 중단과 관련해 사전 홍보를 강화하는 등 시민 불편 최소화를 주문했다.

전남광주통합특별시는 지난 3월 5일 특별법이 국회를 통과한 이후 출범 준비 작업을 진행 중이다.

김 차관은 "이번 통합은 행정구역을 하나로 합치는 차원을 넘어 '5극 3특'의 핵심 거점으로 도약하여, 수도권 일극 체제를 극복하고 지방 주도 성장을여는 새로운 전환점"이라며 "국민적 관심과 기대가 높은 만큼 통합특별시의 원활한 출범을 위해 전남·광주·행안부가 긴밀히 협력하여 남은 기간 총력을 기울여야 할 것"고 말했다.

이어 김 차관은 광주 동구에 위치한 지역서점 '동명책방 꽃이 피다'를 찾아 지역 서점 대표들과 간담회를 갖고 현장의 애로사항을 청취했다.

행안부는 이날 지방자치단체가 지역 서점 또는 지역서점협동조합으로부터 도서를 구매할 경우 수의계약을 허용하는 내용을 담은 '지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령' 개정안을 입법예고했다.

이번 개정안은 공공도서 구매 과정에서 지역서점의 참여 기회를 확대해 지역 서점의 경영 여건을 개선하기 위한 취지다.

실제로 전국 지역서점 수는 2022년 2716개에서 지난해 2331개로 감소했으며, 연매출 1억원 미만 서점 비율도 같은 기간 47.2%에서 49.5%로 늘어나는 등 경영난이 심화되고 있다.

김 차관은 "지역 서점은 주민의 독서 접근성을 높이고 지역 독서 문화를확산하는 지역 문화공간"이라고 강조하며 "현장의 의견을 제도 개선 과정에 충실히 반영해 지역 서점의 공공 도서 구매 참여 기반을 넓혀갈 수 있도록 지원하겠다"고 밝혔다.

abc123@newspim.com