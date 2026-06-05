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행안부, 지방정부와 '기본사회 대전환' 시동…권역별 워크숍 본격화

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  • 행정안전부가 5일 부산에서 기본사회 실현 지방정부 담당자 공동 워크숍을 개최했다
  • 영남권을 시작으로 8일 수도·강원권, 10일 호남권, 12일 중부권 등 4개 권역 순회 워크숍을 진행한다
  • 행안부는 주민 참여 확대와 AI·사회연대경제 활용을 통해 지역 맞춤형 기본사회 정책을 발굴·확산할 계획이다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 행정안전부가 새 지방정부 출범을 계기로 지역 중심의 기본사회 실현을 위한 공감대 형성과 추진체계 구축에 본격 나섰다.

행정안전부는 5일 부산광역시 인재개발원에서 지방정부 기본사회 업무 담당자 200여 명이 참석한 가운데 '기본사회 실현 지방정부 담당자 공동 워크숍(영남권)'을 개최했다고 밝혔다.

행정안전부 로고. [사진=행정안전부]

이번 행사는 지난 4월 22일 열린 중앙행정기관 담당자 공동 워크숍에 이어 지방정부 공무원을 대상으로 처음 마련된 행사다. 지방정부 공무원의 기본사회에 대한 이해를 높이고 주민들이 일상에서 체감할 수 있는 정책 과제를 발굴하기 위해 추진됐다.

행안부는 영남권 워크숍을 시작으로 8일 수도·강원권, 10일 호남권, 12일 중부권 등 전국 4개 권역에서 순차적으로 공동 워크숍을 개최할 예정이다.

이날 워크숍에서는 대통령 직속 기본사회위원회 위원이 '기본사회의 의미와 필요성, 지방정부 역할'을 주제로 특별강연을 진행했다. 강연에서는 기본사회의 핵심 가치와 특징, 국내 정책 추진 현황, 지방정부의 역할 및 과제 발굴 방향 등이 소개됐다.

이어진 종합토론에서는 행정안전부가 그동안 추진해 온 기본사회 정책 추진 현황을 공유하고, 시·도 및 시·군·구 담당자들과 지방정부형 기본사회 추진 방향을 논의했다.

특히 참석자들은 지방정부 차원의 유기적인 추진체계 구축 방안과 담당 공무원 역량 강화, 지역 맞춤형 정책 과제 발굴 및 실행계획 수립 방안 등에 대해 의견을 나눴다.

행안부는 주민들이 정책 수립과 실행 과정에 직접 참여할 수 있도록 주민 참여를 확대하고, 사회연대경제 조직과 인공지능(AI) 기술을 적극 활용해 지역 특성에 맞는 정책을 발굴해야 한다고 강조했다.

행안부는 이번 권역별 워크숍에서 제시된 현장 의견을 정책에 반영하고, 기본사회위원회 및 지방정부와 지속적으로 협력해 기본사회 정책 확산과 성과 창출을 지원할 계획이다.

윤호중 행정안전부 장관은 "기본사회 실현은 주민과 가장 가까운 접점에 있는 지방정부의 적극적인 의지와 참여가 필수적"이라며 "이번 지방정부 공동 연수(워크숍)를 계기로 지방정부가 주도하는 주민체감형 기본사회 정책의 밑그림을 촘촘하게 그릴 수 있을 것으로 기대한다"고 강조했다.

 

abc123@newspim.com

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