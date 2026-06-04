산불 이재민 임시주택·무더위쉼터 점검…행안부, 여름철 안전관리 총력

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김광용 재난안전관리본부장, 경북 청송 방문...대책 점검

[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 행정안전부가 여름철 집중호우와 폭염에 대비해 산불 피해지역 주민 보호 대책 점검에 나섰다.

행정안전부는 김광용 재난안전관리본부장이 4일 경북 청송군을 방문해 산불 이재민 임시조립주택과 무더위쉼터 운영 현황을 점검했다고 밝혔다.

행정안전부 로고. [사진=행정안전부]

김 본부장은 이날 산림청, 경상북도 관계자들과 함께 산지 인근에 위치한 임시조립주택 단지를 찾아 옹벽과 배수로 등 산사태 예방시설과 주민 대피체계를 점검했다.

현재 경북 산불 피해로 임시조립주택에 거주 중인 이재민은 2135세대에 달한다. 행안부는 지난 4월 지방자치단체와 함께 모든 임시조립주택 세대를 대상으로 안전점검을 실시했다.

점검 결과 배수로 정비, 지반 침하 보수, 소방설비 수리 등 개선이 필요한 34건에 대해서는 즉시 보완 조치를 완료했다.

폭염 대응 지원도 강화하고 있다. 행안부는 경상북도와 한국전력공사와 협력해 이재민들이 냉방기기를 부담 없이 사용할 수 있도록 세대별로 월 최대 40만원의 전기요금을 지원하고 있다.

이어 김 본부장은 무더위쉼터로 운영 중인 청송 지역 공공도서관을 방문해 시설 운영 실태를 점검하고, 고령 농업인 등 폭염 취약계층 보호 대책을 확인했다.

행안부는 폭염 피해를 줄이기 위해 청사와 금융기관, 지하철 역사 등 공공·민간시설을 활용한 무더위쉼터를 지속 확대하고 있다.

김광용 재난안전관리본부장은 "정부는 본격적인 우기와 무더위를 앞두고, 산불 이재민이나 고령 농업인과 같은 취약계층 안전관리와 지원에 빈틈이 없도록 세심히 살피겠다"고 말했다.

abc123@newspim.com