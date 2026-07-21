웰컴저축은행, 예림디자인고 전교생 금융교육…'금융골든벨' 첫 운영

AI 핵심 요약beta
- 웰컴저축은행이 16일 예림디자인고에서 전교생 대상 금융교육을 진행했다.
- 올해 금융교육 대상을 재학생 355명 전체로 늘리고 퀴즈형 '2026 금융골든벨'을 처음 도입했다.
- 저축·투자·신용관리·보이스피싱 예방법 등 실생활 금융지식을 퀴즈로 익히고 시상하며 금융문해력 향상을 도모했다.
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재학생 355명 대상 생활금융 지식 전달
[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 웰컴저축은행은 지난 16일 서울 구로구 예림디자인고등학교에서 재학생을 대상으로 '1사 1교 금융교육'을 진행했다고 21일 밝혔다.
웰컴저축은행은 2016년 예림디자인고와 자매결연을 맺은 뒤 학생들의 올바른 금융습관 형성을 위한 교육을 매년 이어오고 있다.
올해는 교육 대상을 기존 취업 희망 학생 중심에서 재학생 약 355명 전원으로 확대했다. 학생들의 참여와 금융문해력을 높이기 위해 '2026 금융골든벨'도 처음 도입했다.
금융골든벨은 저축과 투자, 신용·부채 관리, 보이스피싱 피해 사례와 예방법 등 실생활에 필요한 금융지식을 퀴즈 형식으로 익힐 수 있도록 구성됐다.
본선에는 전교생 대상 사전 교육과 예선을 거쳐 선발된 학생 50명이 참여했다. 참가 학생들은 학교 강당에서 실시간으로 금융 퀴즈를 풀었으며, 참가상부터 골든벨상까지 부문별 시상도 진행됐다.
이날 행사에는 서성주 웰컴저축은행 금융소비자보호 총괄책임자 상무가 참석해 학생들을 격려하고 시상에 참여했다.
이번 교육은 금융감독원과 금융권이 함께 추진하는 '1사 1교 금융교육' 프로그램의 일환이다. 금융회사가 초·중·고등학교와 자매결연을 맺고 학생들에게 금융지식과 건전한 금융생활 습관을 전달하는 방식이다.
김한나 웰컴저축은행 금융소비자보호팀장은 "올해는 더 많은 학생이 금융교육을 경험할 수 있도록 대상을 전교생으로 넓히고 참여형 프로그램도 새롭게 마련했다"며 "앞으로도 학생 눈높이에 맞춘 교육을 통해 올바른 금융습관 형성을 돕겠다"고 말했다.
yunyun@newspim.com