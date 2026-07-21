토스증권 국내 어닝콜 흥행…3개월 만에 60만명 이용

AI 핵심 요약beta
- 토스증권이 21일 AI 기반 국내 기업 어닝콜 서비스 출시 3개월 만에 누적 이용자 60만명을 확보했다고 밝혔다.
- 서비스 출시 후 3개월간 국내 기업 어닝콜로만 신규 20만명이 유입됐으며 삼성전자 1분기 실적 발표 때 이용자 19만명이 몰렸다고 했다.
- 토스증권은 자체 STT와 요약 기술로 실시간 스크립트·핵심 포인트를 제공하며 2분기에는 70여개 상장사 어닝콜을 지원할 계획이라고 했다.
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[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 토스증권이 국내 기업 어닝콜 서비스를 출시한 지 3개월 만에 누적 이용자 60만명을 확보했다. 인공지능(AI) 기반 실시간 음성 인식과 요약 기능을 앞세워 개인투자자의 실적 발표 접근성을 높였다는 평가다.
토스증권은 AI 기반 국내 기업 어닝콜 서비스의 누적 이용자 수가 60만명을 돌파했다고 21일 밝혔다. 지난 4월 국내 증권업계 최초로 해외 기업에 이어 국내 기업 어닝콜 서비스를 시작한 이후 3개월 만이다.
국내 기업 실적 발표는 그동안 기관투자자 중심으로 운영돼 개인투자자가 실시간으로 내용을 확인하기 어려웠다. 토스증권은 해외 기업 어닝콜 서비스 운영 경험을 바탕으로 국내 기업으로 서비스를 확대했으며, 이번 2분기 실적 발표 시즌에는 70여개 주요 상장사의 어닝콜을 제공할 계획이다.
서비스 이용자는 출시 3개월 만에 60만명을 넘어섰다. 이 가운데 약 20만명은 국내 기업 어닝콜을 통해 서비스를 처음 이용한 신규 이용자로 집계됐다. 가장 많은 이용자가 몰린 기업은 삼성전자로, 올해 1분기 실적 발표 당시 약 19만명이 어닝콜을 이용했다.
토스증권은 자체 개발한 AI 기반 실시간 음성 텍스트 변환(STT)과 요약 기술을 적용했다. 투자자는 경영진의 발표 내용을 한글 스크립트와 AI 요약으로 실시간 확인할 수 있다.
어닝콜 전에는 실시간 사전 투표를 바탕으로 한 인기 어닝콜 순위와 AI가 분석한 '주목할 포인트'를 제공한다. 발표 이후에는 시장 예상치 대비 실적 상회·하회 여부와 주가 움직임, 핵심 내용을 한눈에 볼 수 있도록 지원한다.
어닝콜은 기업 경영진이 분기 실적과 향후 사업 전략을 투자자와 애널리스트에게 직접 설명하는 자리로, 기업의 실적뿐 아니라 경영진의 전망과 투자 방향을 확인할 수 있는 핵심 정보로 꼽힌다.
토스증권 관계자는 "국내 기업 어닝콜에 대한 시장의 반응은 개인 투자자들이 느꼈던 정보 격차를 보여주는 지표"라며 "앞으로도 자체 기술력을 바탕으로 서비스를 고도화해 투자 여정 전반에서 활용할 수 있는 분석 콘텐츠로 발전시켜 나가겠다"고 말했다.
plum@newspim.com