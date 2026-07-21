소방청, 인천 쿠팡32물류센터 화재 중앙합동조사단 가동…원인 규명 착수

AI 핵심 요약beta
- 소방청이 21일 인천 쿠팡32물류센터 화재 조사 위해 중앙화재합동조사단을 운영했다
- 합동조사단은 8개 기관 30여 명과 민간 전문가가 참여해 발화 원인·확산 경로·구조 취약성을 과학적으로 분석했다
- 조사단은 6층 설비·전기시설 중심 정밀감식과 재현실험을 실시하고 인적·물적·2차 피해를 조사해 제도 개선과 안전대책에 반영할 계획이다
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[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 소방청이 지난 18일 발생한 인천 서해구 쿠팡32물류센터 화재의 원인과 피해 규모를 규명하기 위해 관계기관이 참여하는 중앙화재합동조사단을 운영한다.
소방청은 쿠팡32물류센터 화재의 발화 원인과 피해 분석, 재발방지 대책 마련을 위해 중앙화재합동조사단을 구성했다고 21일 밝혔다.
조사단은 소방청과 국립소방연구원, 서울·경기 화재감정기관, 방재시험연구원, 한국전기안전공사, 국가기술표준원, 인천소방본부 및 관할 소방서 등 8개 기관 30여 명으로 꾸려졌다.
조사에는 민간 공학박사와 화재·안전 분야 대학 교수진도 참여해 전문성과 객관성을 높인다. 조사단은 현장 감식과 과학적 분석을 통해 발화 원인과 화재 확산 경로, 건물 구조적 취약성 등을 종합적으로 조사할 계획이다.
이번 화재는 지난 18일 오전 6시 54분 신고가 접수됐다. 소방당국은 현장 도착 직후 대응 1단계를 발령한 데 이어 대응 2단계로 격상해 진화 작업을 벌였다.
소방당국은 물류센터 6층에서 최초 화재가 발생한 것으로 추정하고 있다. 화재 당시 건물 외부로 검은 연기가 대량 분출돼 소방력이 집중 투입됐으며, 현재까지 정확한 발화 원인은 확인되지 않았다.
합동조사단은 발화 지점으로 추정되는 6층의 물류설비와 전기시설, 적재물 등을 중심으로 정밀 현장 감식과 화재 재현실험을 진행할 예정이다.
아울러 화재로 인한 인적·물적 피해는 물론 유해물질 유출 가능성 등 2차 피해 여부도 함께 조사해 향후 제도 개선과 기술적 보완책 마련에 활용할 방침이다.
주영국 소방청 119대응국장은 "이번 조사는 단순한 화재 원인 규명에 그치지 않고 유사 대형화재 예방과 물류시설 안전관리 강화 정책을 마련하기 위한 기초자료가 될 것"이라며 "중앙화재합동조사단의 조사 결과는 관계부처와 지자체, 민간에 폭넓게 공유해 실효성 있는 안전 대책 수립 근거로 활용하겠다"고 말했다.
abc123@newspim.com