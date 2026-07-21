예천 구제역 확산세 진정…25일부터 이동제한 해제 절차

추가 의심사례 없이 안정적 관리
25일 이후 검사 거쳐 해제 검토
[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 경북 예천에서 이달 초 발생한 구제역이 추가 확산 없이 안정적으로 관리되고 있다. 방역당국은 긴급 백신접종과 집중 예찰을 완료한 데 이어, 오는 25일부터 발생농장과 방역대에 대한 정밀검사를 실시해 모두 음성으로 확인되면 이동제한을 해제할 방침이다.
구제역 중앙사고수습본부(중수본)는 21일 이 같은 내용의 예천 구제역 방역 추진 상황을 발표했다.
중수본은 발생 직후 예천군 돼지농장 1곳과 소 농장 5곳에서 구제역을 확인한 뒤, 발생농장과 반경 3㎞ 이내 농장에 이동제한 조치를 내렸다. 정밀검사에서 양성으로 확인된 소 24마리와 돼지 14마리 등 모두 38마리만 선별 처분했다.
또 예천군과 인접한 ▲경북 안동시 ▲의성군 ▲상주시 ▲문경시 ▲영주시 ▲충북 단양군 등 6개 시군의 위기경보를 '심각' 단계로 상향했다. 방역차량 등 소독자원 69대를 투입해 축산농장 주변 도로를 집중 소독하고, 전국 우제류 농장을 대상으로 2주간 일제 세척·소독도 진행하고 있다.
이번에 확인된 바이러스는 국내에서 상시 백신을 접종하는 O형이다. 방역당국은 예천군과 인접 6개 시군의 우제류 농장 8122곳, 약 85만2000마리를 대상으로 긴급 백신접종과 임상검사를 모두 마쳤다.
예찰도 강화했다. 발생농장 125곳은 주 2회, 발생농장 반경 3㎞ 이내와 역학 관련 농장 2011곳은 주 1회 임상검사를 실시했다. 지난 17일까지 3차 임상검사를 진행한 결과 이상은 발견되지 않았다. 전국 우제류 농장 약 9만7000곳을 대상으로 한 주 1회 전화예찰에서도 특이사항은 확인되지 않았다.
중수본은 발생농장 양성축의 마지막 매몰일로부터 21일이 지난 25일 이후 발생농장과 반경 3㎞ 내 우제류 농장을 대상으로 정밀검사를 실시할 예정이다. 검사 결과가 모두 음성으로 확인되면 해당 농장에 대한 이동제한을 해제한다는 계획이다.
이동식 농림축산식품부 방역정책국장은 "관계기관과 지방정부, 생산자단체가 긴밀히 협력해 방역조치를 빈틈없이 추진하고 있다. 현재까지 추가 이상 징후는 확인되지 않고 있다"며 "축산농가는 백신접종 주기를 준수하고 농장 내·외부 소독과 축사 출입 시 소독, 장화 갈아신기 등 방역수칙을 철저히 준수해달라"고 강조했다.
rang@newspim.com