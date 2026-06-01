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행안부, 국가정보자원관리원 대전환 착수…'AI정부 인프라' 구축 본격화

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AI 핵심 요약

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  • 행정안전부가 1일 국가정보자원관리원 혁신 ISP 사업을 추진한다고 밝혔다
  • 대전센터를 단계 폐쇄하고 기밀은 공공센터, 민감·공개 데이터는 민간 클라우드로 이전한다
  • 민간센터 임대·신규 공공센터 등 대체 인프라와 차세대 AI 정부 인프라 운영체계 개편을 병행한다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

2030년 노후 대전센터 폐쇄 대비…693개 공공시스템 재배치 로드맵 마련

[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 행정안전부가 국가정보자원관리원을 차세대 인공지능(AI) 정부 인프라로 전환하기 위한 혁신 작업에 본격 착수한다.

행정안전부는 국가정보자원관리원의 공공 정보시스템 운영체계를 전면 개편하기 위한 '국가정보자원관리원 혁신 정보화전략계획(ISP)' 사업을 추진한다고 1일 밝혔다.

행정안전부 로고. [사진=행정안전부]

이번 사업은 지난 대전센터 화재를 계기로 국가인공지능전략위원회가 지난 2월 발표한 'AI 정부 인프라 거버넌스·혁신 추진방향'의 후속 조치다. 노후화된 공공 데이터센터 운영체계를 개편하고 AI 시대에 적합한 국가 정보 인프라 체계를 구축하기 위한 실행 방안을 마련하는 데 목적이 있다.

앞서 국가인공지능전략위원회는 대전센터를 2030년까지 단계적으로 폐쇄하고 데이터 중요도에 따라 민간 클라우드 활용을 확대하는 내용을 담은 혁신 방안을 발표한 바 있다.

행안부는 올해 말까지 ▲대전센터 입주 시스템 재배치 로드맵 수립 ▲대전센터 대체 방안 검토 ▲차세대 AI 정부 인프라 운영체계 전환 방향 마련 등을 종합적으로 추진할 계획이다.

우선 현재 대전센터에서 운영 중인 공공 정보시스템 693개를 단계적으로 재배치하는 로드맵을 마련한다. 기밀 등급 데이터는 공공 데이터센터에서 관리하고 민감·공개 등급 데이터는 민간 클라우드로 이전하는 원칙 아래 시스템별 재배치 방안을 수립한다.

아울러 재해복구 체계와 운영 안정성 등을 고려해 연차별 이행 계획도 함께 마련할 예정이다.

대전센터를 대체할 인프라 방안도 검토한다. 민간 데이터센터 임대와 신규 공공 데이터센터 건립 등 다양한 대안을 대상으로 운영 안정성과 비용, 일정, 재해복구 연계성 등을 비교 분석한다.

특히 민간 시설을 활용할 경우 국가정보통신망 연계와 기밀 데이터 보호 방안도 함께 검토할 방침이다.

행안부는 공공 정보시스템의 민간 클라우드 이용 확대에 맞춰 국가정보자원관리원의 운영체계도 개편한다. 다양한 인프라에 분산된 정보시스템이 안전하고 효율적으로 연계·운영될 수 있도록 새로운 관리 체계를 마련할 계획이다.

이번 사업은 '소프트웨어 진흥법'에 따른 중소기업 참여 제한 예외 사업으로 인정돼 대기업 참여도 가능하다. 현재 조달청을 통해 사전규격 공개가 이뤄졌으며 사업 공고 절차가 진행 중이다.

윤호중 행정안전부 장관은 "이번 국가정보자원관리원 혁신은 안정성과 연속성이 확보된 인공지능정부 인프라로 전환하는 사업"이라며 "어떤 재난 상황에서도 대국민 행정서비스가 중단 없이 안정적으로 제공될 수 있도록 차세대 인공지능정부 인프라를 체계적으로 구축해 나가겠다"고 말했다.

 

abc123@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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