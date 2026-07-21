신한투자증권, 유언대용신탁 간편형 출시…가족 1인 지정해 상속 준비

AI 핵심 요약beta
- 신한투자증권은 21일 간편형 유언대용신탁을 출시했다
- 행복이음신탁 라이트는 가족 1명을 사후수익자로 지정해 상속 재산을 지급한다
- 모바일로 계약·재산을 관리하고 중도해지수수료 없이 인출 가능하다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 신한투자증권이 복잡한 절차 없이 상속을 준비할 수 있는 유언대용신탁 간편형 서비스를 선보였다. 가족 1명을 사후수익자로 지정할 수 있으며 계약 조회와 신탁 재산 관리도 모바일로 지원한다.
신한투자증권은 고객의 간편한 상속 준비를 지원하는 '신한 프리미어 SOL메이트 행복이음신탁(라이트)'를 출시했다고 21일 밝혔다.
'행복이음신탁(라이트)'는 기존 유언대용신탁 상품인 '행복이음신탁'의 간편형 서비스다. 고객이 신한투자증권에 금전을 맡기고 가족 중 1명을 사후수익자로 지정하면 고객 사망 이후 신탁계약에 따라 해당 수익자에게 신탁재산이 지급된다.
이 상품은 별도 특약 설계 없이 가입할 수 있는 것이 특징이다. 가입 시 체결보수 부담 없이 사후수익자를 지정할 수 있으며, 신탁기간 중에는 중도해지수수료 없이 자금을 인출하거나 계약을 해지할 수 있다. 위탁자 사망 후 신탁재산을 집행할 때는 약정된 집행보수가 발생한다.
고객은 신한 SOL증권 앱과 홈페이지에서 계약 정보와 잔고를 확인할 수 있으며 온라인 운용지시 기능을 통해 신탁 재산도 관리할 수 있다.
상품은 전국 신한투자증권 영업점에서 가입할 수 있다. 최소 가입금액은 1000만원이며 사후수익자는 가족관계증명서로 확인 가능한 가족 1명을 지정할 수 있다.
유언대용신탁은 유언장 대신 신탁계약을 통해 생전에 재산 승계 방식을 미리 정하는 금융상품이다. 최근 고령화와 상속 설계 수요가 늘면서 금융권도 상속·증여 신탁 상품을 확대하며 자산관리 서비스를 강화하는 추세다.
권영대 신한투자증권 투자상품본부장은 "행복이음신탁(라이트)는 복잡한 특약 설계 없이 유언대용신탁을 활용해 상속을 준비할 수 있도록 만든 서비스"라며 "상속 준비와 함께 신탁재산의 체계적인 관리를 원하는 고객들에게 좋은 대안이 될 것으로 기대한다"고 말했다.
plum@newspim.com