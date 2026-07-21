새마을금고중앙회 MG따숨봉사단, 지역 어르신에 삼계탕 나눔

AI 핵심 요약beta
- 새마을금고중앙회가 21일 관악노인복지관서 삼계탕 나눔을 했다
- MG따숨봉사단 20여명이 어르신 건강을 살피며 음식을 전달했다
- 새마을금고는 무더위 쉼터 등 취약계층 지원을 이어가겠다 했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 새마을금고중앙회는 서울 관악구 관악노인종합복지관에서 지역 어르신과 취약계층을 위한 '건강 삼계탕 나눔' 봉사활동을 진행했다고 21일 밝혔다.
이번 활동은 무더위에 취약한 지역 주민들의 건강한 여름나기를 지원하기 위해 마련됐다. 지난 5월 출범한 새마을금고 대표 봉사단 'MG따숨봉사단' 단원 20여명이 참여했다.
봉사단은 복지관 직원들과 함께 준비한 삼계탕을 어르신들에게 직접 전달하고 건강과 안부를 살폈다.
새마을금고중앙회 관계자는 "삼계탕이 무더위에 지친 어르신들의 기력 회복에 도움이 되길 바란다"며 "앞으로도 지역사회와 함께 나눔을 실천하고 상생의 가치를 이어가겠다"고 말했다.
한편 새마을금고는 '우리동네 MG수해방지 복지시설 사업'과 '무더위 쉼터' 운영 등 여름철 취약계층을 위한 사회공헌활동을 이어가고 있다.
yunyun@newspim.com