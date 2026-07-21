유네스코 무대 오른 'K-푸드'…전통부터 미래까지 알린다

AI 핵심 요약beta
- 농림축산식품부가 20일 부산 벡스코에서 K-푸드 홍보관을 연다고 밝혔다다
- 김장·장 담그기 등 전통 식문화와 식품명인 제품을 전시하며 역사와 가치를 소개한다
- 라면·발효식품·할랄·비건 등 수출 유망 K-푸드를 체험 행사와 함께 홍보해 글로벌 진출을 모색한다
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김장·장 담그기 문화 가치 집중 소개
[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 정부가 유네스코 세계유산위원회를 계기로 K-푸드의 전통 식문화와 글로벌 경쟁력을 세계에 알린다. 유네스코 인류무형문화유산인 김장과 장 담그기 문화를 비롯해 대한민국식품명인 제품, 글로벌 수출 유망 식품 등을 한자리에서 선보이며 K-푸드의 역사·현재·미래를 소개한다는 구상이다.
농림축산식품부는 20일부터 29일까지 부산 벡스코에서 열리는 '제48차 유네스코 세계유산위원회'와 연계해 세계 각국 대표단과 국내외 방문객을 대상으로 K-푸드 홍보관을 운영한다고 21일 밝혔다.
홍보관은 '전통을 이어 미래로, 세계인의 마음을 사로잡다'를 주제로 ▲전통 식문화 ▲현대적 유산 ▲글로벌 우정 등 세 가지 공간으로 구성했다. K-푸드가 전통에서 현대를 거쳐 미래로 이어지는 흐름과 성장 가능성을 소개하는 데 초점을 맞췄다.
전통 식문화 공간에서는 유네스코 인류무형문화유산인 '김치와 김장문화'와 '장 담그기 문화'를 중심으로 한국 식문화의 역사와 공동체적 가치를 소개한다. 김치와 김장문화는 2013년, 장 담그기 문화는 2024년 유네스코 인류무형문화유산에 등재됐다. 이 공간에서는 김장과 장 담그기 과정을 담은 영상을 상영하고, 장독대와 소줏고리 등을 전시한다. 방문객이 직접 장 담그기를 체험할 수 있는 시뮬레이션 게임도 마련했다.
현대적 유산 공간에서는 대한민국식품명인 제도를 소개하고 장류와 김치, 전통주, 한과 등 명인이 만든 전통식품을 전시한다. 명인의 제조 과정과 활동을 담은 영상을 통해 우리 전통식품의 가치와 기술력을 알릴 예정이다.
글로벌 우정 공간에서는 세계 시장에서 판매되는 K-푸드를 전시한다. 라면과 음료, 스트리트 푸드 등 글로벌 인기 제품과 함께 발효식품, 간편식 등 권역별 전략 품목과 할랄·비건 인증 제품도 소개해 K-푸드의 수출 경쟁력을 알린다.
홍보관 방문객을 위한 체험 행사도 진행한다. QR코드 설문조사에 참여하면 전통한과와 식혜, 배즙 음료, 과일맛 우유 등 전통식품과 수출 유망 제품 가운데 원하는 제품을 받을 수 있다.
정경석 농식품부 식품산업정책관은 "한국에서 처음으로 개최되는 유네스코 세계유산위원회를 계기로 전통과 현대, 미래까지 아우르는 K-푸드의 가치와 우수성을 세계 각국 대표단과 국내외 방문객에게 알릴 수 있게 된 것을 뜻깊게 생각한다"며 "K-푸드의 다채로운 매력과 우수성을 적극 홍보하면서 글로벌 시장 진출 가속화를 위한 전방위적 지원을 아끼지 않겠다"고 강조했다.
rang@newspim.com