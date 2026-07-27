청각장애인 통장 이용해 수천억원대 도박…양방도박 조직 등 무더기 검거

AI 핵심 요약beta
- 부산경찰청이 27일 불법도박·대포통장 조직 172명을 검거했다.
- 청각장애인 통장을 이용해 3200억원대 양방도박을 벌인 운영·계좌 유통 조직이 적발됐다.
- 청각장애인 통역사 등 계좌 모집·양방도박 관리자 6명이 구속됐다고 경찰이 밝혔다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 청각장애인 통장을 이용해 수천억원대의 불법 도박을 벌인 양방도박 조직과 대포계좌 유통망이 무더기로 적발됐다.
부산경찰청 광역범죄수사대는 도박공간개설과 상습도박, 전자금융거래법 위반 등 혐의로 불법 도박사이트 운영 일당과 상습 도박자, 대포계좌 유통 조직, 양방도박 조직 등 총 172명을 검거해 6명을 구속했다고 밝혔다.
도박사이트 운영진은 지난 2024년 1월부터 5월까지 부산 남구 일대 오피스텔을 거점으로 해외 서버 기반 사이트를 개설·운영한 혐의를 받고 있다. 이 가운데 핵심 운영자 2명이 구속됐다.
수사 과정에서 드러난 고액·상습 도박자 3명도 추가로 구속됐으며 이들 가운데 최고 베팅액은 3억2000만 원에 달하는 것으로 조사됐다.
경찰은 도박사이트 입금 계좌 명의자 상당수가 청각장애인인 점에 주목해 수사를 확대했다. 이들은 금전을 대가로 계좌를 넘겼을 뿐 도박에는 관여하지 않았다고 진술한 것으로 전해졌다.
추적 결과, 청각장애인 통역사 A씨가 계좌 모집을 주도한 것으로 확인됐다. A씨는 양방도박 조직 관리자 B씨의 제안을 받고 청각장애인들에게 접근해 거래실적을 쌓아 신용도를 높여준다는 명목으로 계좌를 확보해 조직에 넘긴 혐의로 구속됐다.
경찰은 A씨를 중심으로 한 계좌 유통망을 추적해 전자금융거래법 위반 혐의로 92명을 검거했다.
이들 명의의 대포계좌를 이용해 3200억 원대 베팅을 한 양방도박 조직 관리자 B씨와 C씨 등 25명도 전원 검거했다.
경찰 관계자는 "청각장애인들의 신뢰를 이용해 범죄에 끌어들인 사건으로 계층 취약성을 노린 지하경제 유통 구조를 끝까지 추적해 엄정 대응하겠다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com