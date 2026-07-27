밸로프, '마스터 오브 판타지' 메이킹 영상 공개

AI 핵심 요약beta
- 밸로프가 27일 2D MMORPG '마스터 오브 판타지' 메이킹 영상 공개했다
- 이번 영상에 콘셉트 아트·스킬·UI 등 개발 현황과 원작 OST 'Rainbow' 사용권 확보 내용 담았다
- 밸로프는 연내 출시 목표로 개발하며 공식 커뮤니티 통해 플레이 영상·콘텐츠 정보를 순차 공개한다
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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 밸로프가 개발 중인 2차원(2D) 횡스크롤 다중접속역할수행게임(MMORPG) '마스터 오브 판타지'의 개발 현황을 담은 메이킹 영상을 공개하고 원작 OST 'Rainbow'의 사용권을 확보했다고 27일 밝혔다.
이번 영상은 지난 3일 공식 커뮤니티를 개설한 이후 처음 공개한 개발 관련 콘텐츠다. 밸로프 공식 유튜브 채널 'VFUN Official'을 통해 확인할 수 있다.
영상에는 원작의 아트 스타일을 기반으로 제작 중인 콘셉트 아트와 스킬 효과, 이용자 인터페이스(UI) 등 현재 개발 중인 게임 요소가 담겼다. 밸로프는 향후 개발 과정과 관련 콘텐츠도 순차적으로 공개할 예정이다.
밸로프는 메이킹 영상의 배경음악으로 원작 '마스터 오브 판타지'의 대표 OST인 'Rainbow'를 사용했다. 이를 위해 원작자로부터 해당 음악의 공식 사용권을 확보했다.
회사는 원작 이용자들이 기억하는 게임 요소를 반영하면서 그래픽과 시스템 등을 현재 이용 환경에 맞게 개발할 계획이다.
밸로프 관계자는 "기존 이용자와 게임을 처음 접하는 이용자가 함께 즐길 수 있도록 개발을 진행하고 있다"며 "공식 커뮤니티를 통해 개발 현황을 지속해서 공유하겠다"고 말했다.
밸로프는 연내 출시를 목표로 '마스터 오브 판타지'를 개발하고 있다. 개발 진행 상황에 맞춰 실제 게임 플레이 영상과 주요 콘텐츠, 시스템 관련 정보를 순차적으로 공개할 예정이다.
dconnect@newspim.com