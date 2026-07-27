다날, 예금토큰 기반 결제 인프라 확대 사업 참여

AI 핵심 요약beta
- 다날이 27일 예금토큰 기반 결제 인프라 확대 사업 참여기관으로 선정됐다고 밝혔다다
- 이번 사업은 금융결제원 주관 아래 CBDC 실증 프로젝트 한강과 연계해 예금토큰 결제를 민간 상거래로 확대하는 것이 목표다
- 다날은 기존 결제 인프라를 활용해 온오프라인 예금토큰 결제 서비스를 구축하고 가맹점 결제 환경 적용과 안정성·편의성 제고에 주력할 계획이다
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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 다날이 과학기술정보통신부와 한국인터넷진흥원(KISA)이 추진하는 '2026년 블록체인 혁신선도 프로젝트'의 '예금토큰 기반 결제 인프라 확대 사업' 참여기관으로 선정됐다고 27일 밝혔다.
이번 사업은 금융결제원을 주관기관으로 시중은행 9곳과 전자지급결제대행(PG) 기업 8곳, 대형 수요처 2곳 등이 참여하는 민간 컨소시엄 형태로 운영된다.
한국은행의 중앙은행 디지털화폐(CBDC) 실증 사업인 '프로젝트 한강' 시스템과 연계해 예금토큰 결제를 민간 상거래 영역으로 확대하는 것이 목표다. 사업 참여기관들은 정산 주기 단축과 소상공인·중소 가맹점의 결제 수수료 부담 완화 방안도 검토할 예정이다.
다날은 결제기업으로 참여해 예금토큰을 활용한 온·오프라인 결제 서비스를 구축한다. 은행권이 발행한 예금토큰을 실제 상거래 환경에서 사용할 수 있도록 기존 결제 시스템과 연계하고, 가맹점별 결제 환경에 적용하는 역할을 맡는다.
회사는 별도의 결제 환경을 새로 구축하지 않고 기존 결제 인프라를 활용한다는 사업 방향에 따라 결제 시스템의 안정성과 이용 편의성을 높이는 데 주력할 계획이다.
다날 관계자는 "이번 사업은 예금토큰을 실제 상거래 환경에서 사용할 수 있는 기반을 마련하는 프로젝트"라며 "소비자와 가맹점이 이용할 수 있는 결제 환경을 구축하는 데 집중하겠다"고 말했다.
dconnect@newspim.com