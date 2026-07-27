그린플러스, 합천군 귀농귀촌단지 스마트팜 온실공사 수주

AI 핵심 요약beta
- 그린플러스가 27일 합천 귀농·귀촌단지 스마트팜 공사를 수주했다.
- 합천군 사업은 주거와 영농 기반을 갖춘 정착 지원 사업이다.
- 그린플러스는 청년농·귀농인 지원으로 사업영역을 넓혔다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 스마트팜 전문기업 그린플러스가 한국농어촌공사 경남지역본부 합천지사가 발주한 귀농·귀촌단지 조성사업의 스마트팜 온실공사를 수주했다고 27일 밝혔다.
경상남도 합천군 일대에 조성되는 이 사업은 귀농·귀촌인의 안정적인 농촌 정착을 지원하기 위해 주거와 영농 기반을 마련하는 프로젝트다. 그린플러스는 공동수급체의 대표사로 참여해 단지 내 스마트팜 온실 구축을 담당한다.
회사에 따르면 이번 수주를 통해 스마트팜 사업영역을 작물 재배시설 구축에서 귀농·귀촌인 정착 지원과 지역 활성화를 아우르는 농촌개발 분야로 확대하게 됐다. 조성되는 온실은 초기 영농 기반이 부족한 청년농업인과 귀농·귀촌인에게 안정적인 재배환경을 제공할 예정이다.
저출산과 고령화로 인구소멸 위기에 직면한 지방자치단체가 증가하면서 청년농 육성과 귀농·귀촌 인구 유치를 연계한 사업이 확대되고 있다. 스마트팜을 주거 및 영농 기반과 결합한 귀농·귀촌단지 조성사업이 전국 인구감소 지역으로 확산될 가능성이 높아지는 상황이다.
그린플러스 관계자는 "이번 사업은 스마트팜의 역할이 작물 생산을 넘어 청년농업인의 정착과 지역소멸 위기 대응을 지원하는 분야로 확대되는 사례"라며 "축적된 스마트팜 설계·시공 역량을 바탕으로 한국농어촌공사와 지방자치단체가 추진하는 귀농·귀촌 연계 사업 참여를 확대해 나가겠다"고 말했다.
nylee54@newspim.com